Bolsonaro lamenta morte de Pelé e relembra encontro: ‘Pessoa simples’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma homenagem a Pelé na manhã desta sexta-feira, 30, em sua última live do ano. “Queria lamentar o passamento do Rei Pelé no dia de ontem. Eu, no meu primeiro mandato, comecei em 91, tive um contato com ele. Tive o prazer de conversar uns minutos com ele. Pessoa simples, todo mundo sabe disso, mas que levou o nome do Brasil nos quatro cantos do mundo. Hoje, o mundo todo chora o passamento do Pelé e nós lamentamos também aqui. Ontem publiquei três dias de luto oficial pelo passamento do nosso brasileiro Pelé”, declarou o presidente. Bolsonaro aproveitou a oportunidade para mandar um recado para a mãe do craque, Celeste Arantes, que no último dia 20 de novembro completou 100 anos. “A mãe dele é viva, tem 100 anos, não sei como sei como é o estado de saúde dela, uma pessoa com 100 anos de idade. Eu perdi minha mãe este ano com 94, mas a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ver um filho morrer, então que Deus conforte os familiares, os amigos e todos os brasileiros nesse passamento. Que Deus em sua infinita bondade o acolha nos reinos do céu.” Pelé morreu na última quinta-feira, 29, aos 82 anos de falência múltipla dos órgãos, sendo uma consequência da sua luta contra um câncer de cólon.

