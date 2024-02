Bolsonaro mirou mídia internacional ao marcar ato na Paulista em 25/2

O ex-presidente Jair Bolsonaro mirou a imprensa internacional ao marcar uma manifestação em seu desagravo na Avenida Paulista, em São Paulo, para o dia 25 de fevereiro.

A interlocutores o ex-presidente brasileiro admite que escolheu a data por ser na mesma semana em que ocorrerá uma série de eventos do G20 na capital paulista.

Na segunda-feira (26/2), dia seguinte ao ato de Bolsonaro, por exemplo, acontecerá na capital paulista uma reunião de presidentes de Bancos Centrais do G20.

Na quarta-feira (28/2) e quinta-feira (29/2) da mesma semana, haverá, também em São Paulo, uma reunião dos ministros da Fazenda e da Economia dos países do bloco.

A avaliação de Bolsonaro foi de que os eventos do G20 devem atrair a mídia estrangeira e que os jornalistas internacionais devem chegar à capital paulista no fim de semana, a tempo de presenciar seu ato.

A intenção do ex-presidente é que seu discurso no ato e, sobretudo, as fotos da Avenida Paulista lotada de apoiadores repercutam no Brasil e no exterior.

Para isso, Bolsonaro atuou pessoalmente para demover apoiadores de realizarem manifestações em outras cidades brasileiras no dia 25 de fevereiro.