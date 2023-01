Bolsonaro pode passar por nova cirurgia quando voltar ao Brasil, diz médico

Recluso nos Estados Unidos desde o final de dezembro, Jair Bolsonaro (PL) pode retornar ao Brasil para ser submetido a uma nova cirurgia. Isso é o que informou o médico Antônio Luiz Macedo à coluna Painel, da Folha de São Paulo. O profissional cuida do ex-presidente da República desde a campanha de 2018, quando o então candidato sofreu uma facada durante um evento de rua em Juiz de Fora (MG).

De acordo com o médico, a nova cirurgia deve ser um dos fatores levados em conta por Bolsonaro para decidir se retorna ou não ao Brasil. A realização do procedimento médico nos Estados Unidos, de acordo com a coluna Painel, estaria descartada pelo alto custo. O país não possui sistema de saúde pública universal, com subsídio apenas para pessoas abaixo da linha da pobreza.

O ex-presidente, em 9/1, publicou uma imagem nas redes sociais e afirmou ter dado entrada num hospital em Orlando, na Flórida. Ele teria permanecido numa unidade de saúde durante dois dias por causa de uma obstrução intestinal.

Na ocasião, ele comentou à CNN: “Eu vim [aos Estados Unidos] para ficar até o final do mês [janeiro], mas pretendo antecipar minha volta. Porque, no Brasil, os médicos já sabem do meu problema de obstrução intestinal por causa da facada. Aqui, os médicos não me acompanharam”.

Bolsonaro viajou aos EUA três dias antes da posse de Lula (PT), que o derrotou no segundo turno da eleição para a Presidência da República. Dessa forma, o então presidente não passou a faixa ao seu sucessor e se recolheu para um “período sabático”.

Antes de deixar o Brasil, Bolsonaro afirmou que não deixaria de fazer oposição ao petista. “O quadro que está na frente agora, a partir de 1º de janeiro, não é bom. Não é por isso que nós vamos jogar a toalha, deixar de fazer oposição, deixar de criticar, deixar de conversar com os seus vizinhos, agora com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento”, disse, em live.