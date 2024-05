Bolsonaro recebe apoiadores em campanha pelo RS no interior paulista

Ex-presidente realizou um café da manhã nesta 2ª feira (27.mai) em Ribeirão Preto; vai passar por outras 5 cidades

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é abraçado por apoiadora no Ribeirão Preto (SP) em café da manhã para doações ao RS Reprodução/ X/ @jairbolsonaro

PODER360 27.mai.2024 (segunda-feira) – 12h37



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tirou fotos ao lado de apoiadores nesta 2ª feira (27.mai.2024) em Ribeirão Preto (SP) durante encontro para a arrecadação de doações ao Rio Grande do Sul.

Ele foi recebido por gritos de “mito”, deu autógrafos e cumprimentou eleitores durante um café da manhã realizado para coletar donativos às vítimas das chuvas no Estado.

Assista (1min53):

Bolsonaro desembarcou em Ribeirão Preto na noite de domingo (26.mai). Foi recebido no aeroporto por apoiadores, que lotaram a área de desembarque.

Veja imagens:

Reprodução/ X/ @jairbolsonaro

Jair Bolsonaro foi recebido por apoiadores no aeroporto de Ribeirão Preto na noite de domingo (26.mai.2024)

Reprodução/ X/ @jairbolsonaro

Jair Bolsonaro foi recebido por apoiadores no aeroporto de Ribeirão Preto na noite de domingo (26.mai.2024)

Reprodução/ X/ @jairbolsonaro

Jair Bolsonaro foi recebido por apoiadores no aeroporto de Ribeirão Preto na noite de domingo (26.mai.2024)

O ex-chefe do Executivo fará uma série de eventos no interior de São Paulo ao longo desta semana para arrecadar doações. Além de Ribeirão Preto, ele passará por outras 5 cidades. Sua equipe estará presente nos locais de coleta das 10hàs 19h.

Leia a lista de cidades:

28.mai – Rio Claro; 29.mai – Campinas; 30.mai – Jundiaí; 31.mai – São Bernardo; e, 1.jun – Guarulhos. Bolsonaro especificou as doações desejadas em publicação no seu perfil no X.