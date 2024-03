Janja e comitiva do Ministério das Mulheres embarcam para NY

Primeira-dama e ministra Cida Gonçalves participarão de evento da ONU sobre mulheres

Janja participará como socióloga do evento da ONU sobre mulheres

Sarah Peres 9.mar.2024 (sábado)



A primeira-dama Janja Lula da Silva e a ministra Cida Gonçalves (Mulheres) embarcaram às 14h40 deste sábado (9.mar.2024) para Nova York (EUA), em voo comercial. Participarão da 68ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher, considerado um dos maiores eventos sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres.



O evento é realizado pela ONU (Organização das Nações Unidas) e irá durar uma semana. A primeira-dama participará como socióloga.

Comitiva do Ministério das Mulheres, designada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhará Janja e Cida.

Eis os nomes que irão compor a comitiva:

Rosângela Lula da Silva – primeira-dama do Brasil; Cida Gonçalves – ministra das Mulheres; Luanda Morais Pires – representante da sociedade civil do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; e Denise Dourado Dora – advogada especializada em Direitos Humanos. Leia mais sobre:

