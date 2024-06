Bolsonaro visita 2 dos maiores colégios eleitorais de SP; assista

O ex-presidente tirou fotos com apoiadores e recebeu doações para o RS neste final de semana

O ex-presidente também visitou Ribeirão Preto, Campinas e Jundiaí ao longo da semana para arrecadar doações Reprodução/X @jairbolsonaro – 1º.jun.2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou neste final de semana (1º.jun.2024 e 2.jun.2024) as cidades de São Bernardo do Campo e Guarulhos, em São Paulo, para arrecadar doações para o Rio Grande do Sul. O Estado enfrenta uma situação de calamidade pública por causa das enchentes que já deixaram 172 mortos, 42 desaparecidos e 580 mil desalojados.

Os eventos foram realizados em 2 dos maiores colégios eleitorais paulistas. No 2º turno do pleito presidencial de 2022, Guarulhos, com 1,3 milhões de habitantes, teve 53,67% dos votos em Bolsonaro. Já São Bernardo do Campo (810 mil habitantes), berço político de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), concedeu 53,83% dos votos ao petista.

Assista aos registros:

O Poder360 procurou a assessoria do ex-presidente para confirmar os números de itens arrecadados e os meios pelos quais as doações chegarão ao Rio Grande do Sul, no entanto, os dados ainda não estão disponíveis. O espaço será atualizado.

Segundo os últimos levantamentos da Paraná Pesquisas, o pré-candidato do PT em São Bernardo do Campo, Luiz Fernando Teixeira, fica em 4º lugar, com 12,9% das intenções de voto. Já em Guarulhos, Elói Pietá (Solidariedade), fica à frente na disputa do município. Ex-deputado federal a ex-prefeito do município, Pietá se desfiliou do PT em janeiro. Ele ajudou a criar a sigla na década de 1980.

Eis os cenários eleitorais em cada uma das cidades:

Guarulhos

São Bernardo do Campo

Agenda de Bolsonaro Além destas agendas, Jair Bolsonaro também visitou outras 4 cidades do interior paulista durante a semana. Leia a lista:

27.mai – Ribeirão Preto; 28.mai – Rio Claro; e 29.mai – Campinas. Esta é a 1ª série de viagens depois que o ex-presidente recebeu alta hospitalar do Vila Nova Star, em São Paulo, no dia 17 de maio. Ele tratava um quadro de erisipela (espécie de infecção que causa irritações na pele) na perna esquerda.

Nos últimos 3 meses, Bolsonaro tem viajado pelo Brasil em eventos do PL (Partido Liberal) como cabo eleitoral para os pleitos municipais de outubro, incluindo 2 atos, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e na avenida Paulista, em São Paulo.