Bolsonaro volta a dizer que é “ex mais amado” em evento na Bahia

Ex-presidente foi recebido nesta 6ª feira (8.mar) com gritos de “mito” por apoiadores em igreja evangélica de Salvador

O evento com o ex-presidente se deu na tarde desta 6ª feira (8.mar.2024) e também contou com a presença do ex-candidato presidenciável Padre Kelmon Reprodução/Redes sociais – 8.mar.2024

PODER360 8.mar.2024 (sexta-feira) – 20h40



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recepcionado por apoiadores na tarde desta 6ª feira (8.mar.2024) sob gritos de “mito” e voltou a dizer que é o “ex mais amado do Brasil”. A fala foi durante evento na igreja Batista Caminho das Árvores, em Salvador (BA).

“Quando existe um ex que deixa saudades, é porque algo de muito profundo aconteceu. Ao longo de 4 anos, não eu, mas basicamente os meus 23 ministros deixaram uma marca no meio do povo brasileiro”, declarou.

Assista (3min13s):

O evento também contou com a presença do ex-candidato à Presidência Padre Kelmon (PRD). Os simpatizantes do ex-chefe do Executivo lotaram o local. Antes de iniciar seu discurso, desejou feliz Dia das Mulheres às participantes.

Nos telões, foram exibidas imagens da feira agro de Não-Me-Toque (RS), no início da semana, e ele afirmou que não se tratava de registros antigos.

“A imagem que estava passando há pouco não é de campanha ou pré-campanha, é imagem desta semana. Qualquer lugar que a gente vai no Brasil, graças a Deus, a gente é muito bem recebido”, disse.