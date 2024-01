Bombando com Voando pro Pará, Joelma revela as novidades para 2024

Joelma está com tudo e não está prosa. Fechando 2023 com a música Voando pro Pará entre as mais tocadas de todas as plataformas digitais do país. No Spotify, ela aparece em primeiro lugar na lista das artistas paraenses. No encerramento do ano, a cantora deu uma pausinha no Natal para curtir a família e já voltou com tudo.

Em uma conversa exclusiva com a coluna, Joelma falou sobre os planos para 2024; o que tem de novidade na carreira, incluindo um cruzeiro; detalhou como foram as festas de fim de ano, falou sobre maternidade e a vontade de ser vovó. Sobre namoro, a loira deu uma desconversada.

Veja a entrevista completa Quais são seus planos para 2024?

Em 2024, vamos continuar levando a turnê Isso é Calypso por todo o Brasil, vamos levar o show pra Europa e América Latina também. Teremos a gravação de mais duas etapas do DVD Isso é Calypso Tour Brasil e teremos também pela primeira vez um Navio pra chamar de nosso, o Isso é Calypso Em Alto-Mar. Tô animada e cheia de energia pra esse ano novo.

Quais são seus sonhos e pedidos para o ano que se inicia?

Só peço saúde, para todos nós! O resto a gente tem força e garra pra conquistar.

Você está namorando? Como está esse coração?

Meu coração tá feliz e muito saudável (risos).

Qual o balanço que você faz de 2023? O que você leva de positivo e de lição?

2023 foi um ano de muitos desafios na minha vida pessoal, cuidando da minha saúde, mas graças a Deus eu tô aqui muito bem e repleta de energia. E na minha carreira, eu tô feliz demais. Foi um ano muito especial, com muitas conquistas, momentos inesquecíveis. Fechamos 2023 com Voando Pro Pará viralizando e trazendo tanta coisa boa. Nem tenho nada a pedir, só agradecer. Aos meus fãs que sempre estiveram comigo, a minha equipe que é top e a Deus por estar comigo sempre.

Já existe uma cobrança sua para os filhos te darem netos? Algum deles ainda mora com você?

Eu tô doidinha pra ser avó (risos)! E quem mora comigo é minha caçula, a Yasmin.

Como é a Joelma mãe? E quais lições de vida você procura passar para seus filhos?

Eu sempre ensinei a eles que podem fazer tudo, menos desistir. Devem sempre batalhar, aprender e conquistar o que desejarem em seus corações. E eu, como mãe, acredito que seja um pouco brava, mas também carinhosa (risos). Um equilíbrio. Assim como minha mãe é meu exemplo de vida, minha guerreira, eu também quero ser pra eles.

Como você prefere passar a virada do ano, trabalhando ou em família?

Há muitos anos eu sempre divido as datas. O Natal é família, passamos juntos, eu e meus filhos. E o Ano Novo, geralmente, faço show. Esse ano a virada foi em um lugar que eu amo demais, Manaus.

Você tem alguma tradição ou ritual nas viradas de ano?

A minha fé é o que me move e está presente sempre comigo, em todos os momentos. Então, costumo orar sempre e agradecer a papai do céu por tudo que ele faz na minha vida e de todos que me cercam.

No período das festas de fim de ano você dá uma pausa para descansar? Ou é quando os trabalhos aumentam?

Graças a Deus, esse fim do ano foi muito especial pra mim e pra toda minha equipe. Nossa turnê Isso é Calypso está sendo muito bem recebida em todos lugares que tocamos. Enfim, só gratidão mesmo. Então, a gente parou no Natal pra todo mundo poder curtir com as famílias, nosso bem maior, e voltamos aos trabalhos no Ano Novo, para poder levar alegria ao público e começar com tudo nas melhores energias.