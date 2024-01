Bombeiros retiram corpos das 4 vítimas de acidente com helicóptero

Segundo a PM do Estado de São Paulo, eles serão encaminhados ao Instituto Médico Legal; aeronave ficou 12 dias desaparecida

Segundo a PM, o deslocamento até o IML será feito por via terrestre por causa do mau tempo; na foto, aeronaves da PM reprodução/X PMESP – 13.jan.2024

PODER360 13.jan.2024 (sábado) – 10h16



A PM (Polícia Militar) do Estado de São Paulo informou que retirou junto com o Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (13.jan.2024) os corpos das 4 pessoas que morreram no acidente de helicóptero na cidade de Paraibuna (SP). A aeronave estava desaparecido desde o Réveillon e foi encontrada na manhã de 6ª feira (12.jan) em uma região de mata. Não houve sobreviventes.

“A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na cidade de Paraibuna/SP acabaram de retirar os 4 corpos do local do acidente, os quais serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Devido ao mau tempo, o deslocamento será terrestre”, disse a PM no X (antigo Twitter).

Foram 12 dias de buscas pelo helicóptero. Além da Polícia Militar, a FAB (Força Aérea Brasileira) e a Polícia Militar estiveram envolvidas na operação. Em 6 de janeiro, o delegado Paulo Sérgio Pilz, do Departamento de Operações Estratégicas, disse que o celular de uma das ocupantes emitiu sinais até 22h14 de 1º de janeiro de 2024.

Peritos vão investigar a causa do acidente. As buscas envolveram agentes e aeronaves das Polícias Militar e Civil de São Paulo, e também da FAB.

Veja no mapa abaixo onde fica Paraibuna:

Estavam a bordo do helicóptero:

Luciana Rodzewics, 46 anos: profissional autônoma e vendedora de roupas. Antes do acidente, gravou o momento da decolagem do helicóptero no aeroporto. Ela estava sentada atrás, ao lado da filha –que não aparece na filmagem. Letícia Ayumi, 20 anos: filha de Luciana. Era esteticista. Nas redes sociais, seu namorado, Henrique Thiofilo Stellato, postou mensagens com esperanças de encontrá-la com vida. Raphael Torres, 41 anos: amigo da família e empresário do ramo de medicamentos. Ele fez o convite do passeio. Sua irmã, Herika Torres, disse à CNN que ele era pai de 2 meninos e que a ideia era fazer um programa breve. Cassiano Tete Teodoro, 44 anos: piloto da aeronave. Teve sua licença e habilitação cassadas pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) há 2 anos.