Boninho dá bronca geral no BBB 24: “Psicóloga ficou brava”

As coisas ficaram tensas dentro da casa mais vigiada do Brasil na tarde desta quarta-feira (28/2). O diretor do programa, Boninho, deu broncas em Beatriz Reis e Yasmin Brunet, e ainda chamou a atenção de todos os participantes com um aviso geral.

Mais tarde, ele usou uma rede social para falar sobre o assunto. “Hoje a psicóloga ficou brava!!!”, escreveu na legenda como referência às apostas de que ele seja a profissional que conversa com os brothers no confessionário.

“Foi punição para um, chamada para outro, o BBB é assim. Eles jogam lá dentro e a gente controla aqui fora. Saiu da regra… cartão amarelo. Provocou a regra, cartão vermelho!!!”, finalizou na legenda.

Ele também publicou um vídeo no qual comentou o caso. “Recado levado para eles! Quer brincar com o coleguinha? Pode. Quer levar todo mundo para o ‘Tá com Nada’? Pode. Quer brincar com a produção? Não pode não”, esclareceu o diretor.

Boninho disse ainda que eles devem seguir o jogo após receberem alertas de atenção e que eles podem fazer brincadeiras entre eles, mas nunca com a produção. “Com a gente não. Recado dado para a galera, todo mundo entendeu e jogo que segue. Ou, se não, eliminação, quem sabe.”

Broncas de Boninho Pela tarde, Yasmin Brunet foi chamada no confessionário e levou uma bronca por ter tomado “estalecadas” de propósito. Após perder 500 estalecas — dinheiro do programa — por não fazer o Raio-X por falta de tempo pela manhã, a loira quebrou as regras de forma proposital para perder mais e levar todos para o chamado “Tá com nada”.

Entre os planos dela estava comer a comida do VIP, o que levaria todos direto para a situação. Mesmo com diversas ameaças e conquistando apoio de outros participantes, como Lucas e Michel, ela não chegou a fazer nada antes de ter a atenção chamada.

Beatriz Reis também foi chamada no confessionário e levou uma bronca por ter ficado muito perto do palco na festa do último sábado (24/2), a qual teve shows de Xande de Pilares — de quem ela é muito fã — e de Joelma. “[Fui chamada] porque eu fiquei perto do palco. Isso dá eliminação”, contou a sister para os aliados na mesa do VIP.

Em seguida, Leidy Elin lembrou ter chamado a atenção da líder por causa disso. “Eu falei, vocês ficam ‘deixa, deixa’, deixa o cacet*. Não fica, gente. Por mais que seja fã”, pontuou a trancista.

Matteus “Alegrete” também lembrou que todos possuem o mesmo direito dentro do programa. “Regras são regras. Não querendo te chatear, mas, por exemplo, tu está lá, mas aí semana que vem, vem a Ana Castela, que eu amo escutar, e eu vou lá para cima. Aí todo mundo vai se achar no direito de poder subir”, detalhou o brother.

Com a repercussão da bronca dada em Beatriz, a produção deu um aviso geral para os participantes e colocou um ponto final nas conversas sobre o assunto.

“Atenção todos! Para encerrar o assunto, infringir regras do programa, das quais vocês conhecem muito bem, deliberadamente de propósito, é passível de eliminação. Fim do assunto, sigam o jogo de vocês”, disse a voz do Big Boss.