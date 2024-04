Irmã revela que Davi Brito está com depressão: “Deixem ele em paz”

Depois de Davi Brito rasgar o verbo numa live para se manifestar sobre o namoro com Mani Reggo, foi a vez da irmã do campeão do BBB24 comprar o barulho do rapaz. No Instagram, Raquel Brito afirmou que os dois continuam namorando e fez um pedido aos haters. “Deixem ele em paz”, disse num texto publicado nos stories.

“Eu não confirmei nada. Deixem Davi um pouco em paz. Essa foi a primeira noite que ele dormiu. Ele tá com o psicológico abalado por conta do programa. Não é o momento de pressão em cima dele”, desabafou.

A influenciadora prosseguiu e lembrou dos ataques que ele vem recebendo: “Ele precisa de um dia de descanso. Ele só tá recebendo ataque o tempo todo. Todos que foram contra ele estão se aproximando”.

Raquel revelou que Davi está passando por crises de depressão. “Ele está abatido, não está comendo direito. Por favor, deem um descanso a ele. Ele não é esse ser humano horrível que vocês estão tentando fazer”, frisou.

A familiar terminou a sequência de textos fazendo um apelo. “Só queremos um ótimo pós [BBB] pra ele. Só peço que me ajudem. Já tivemos problemas demais nesses 3 meses [de programa]. Ele permanece com a agenda cheia e namorando”, finalizou.

Neste sábado (20/4), Davi participou do É De Casa, na emissora carioca. Durante sua passagem, o motorista de aplicativo recebeu uma homenagem de outra ganhadora do reality, Thelma Assis, que é médica. O baianda ainda destacou que segue com a Mani. “Querem me ver solteiro”, ironizou.

