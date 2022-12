Bope descarta existência de bomba em lixeira entre as sedes do STF e TCU em Brasília

A Polícia Militar (PM) do Distrito Federal descartou a existência de uma bomba em uma lixeira próximo dos prédios do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília, nesta sexta-feira, 30. Uma caixa foi deixada no local e levantou suspeitas. Está é a sétima denúncia do tipo desde sexta-feira, 23, no Distrito Federal. Somente em um caso foi comprovado a existência de explosivos, próximo do Aeroporto de Brasília, no fim de semana de Natal. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi até o local e constatou que objeto deixado na lixeira não era um explosivo. O objeto suspeito foi deixado próximo de um lixo, localizado entre os prédios dos órgãos. Um robô foi utilizado na operação para analisar o objeto. Segundo o repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News, a polícia isolou a área. De acordo com o major da PMDF, Michello Bueno, a policia teve acesso às imagens no local e constatou que uma mulher deixou a caixa em cima da lixeira. O esquadrão antibombas foi acionado. A primeira ação foi o uso cães farejadores, pois o objeto estava em local alto, inacessível para o robô. Os cães não detectaram nenhum explosivo. A caixa foi colocada no chão, mais afastado de onde foi encontrada. O robô realizou um raio-x e também não encontrou bomba ou qualquer material radioativo. “A princípio o que tem lá dentro é plástico e papel”, disse o major em entrevista para a Jovem Pan News. “Por conta do cenário que estamos passando agora, tomamos todo esse protocolo por questão de segurança. Estamos sempre em alerta”, finalizou.

Leia também

Haddad anuncia duas mulheres para comandar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica



‘O Brasil não vai acabar dia 1º’, diz Bolsonaro emocionado em última live