Botijão de gás de padaria teria causado explosão em Tanhaçu

A explosão do botijão de gás de uma padaria teria sido a causa da destruição do edifício que vitimou quatro pessoas de uma mesma família, no município de Tanhaçu, no centro-sul baiano. Todas as vítimas, inclusive uma criança de 5 anos, dormiam quando a casa veio abaixo por volta de 5h da manhã desta quinta-feira (26).

A tragédia aconteceu na Rua Ituaçu, localizada no centro da cidade e perto da rodoviária. Uma fonte ligada ao caso e que esteve no local durante a manhã confirmou a provável causa. O horário em que a explosão aconteceu é compatível com o momento que os funcionários da padaria chegam para começar o serviço.

Local onde ocorreu a tragédia fica no centro da cidade de 20 mil habitantes (Foto: Reprodução/Google)

As vítimas foram identificadas como Edivanda Costa da Silva, 43, Adriano Lima Santana, 45, Bruno Santos Freire, 26, e Letícia da Silva Santana, 5. Todos os corpos deram entrada no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Brumado e passam por perícia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 5h30 e só encerrou as buscas pelas vítimas no final da manhã, quando a quarta pessoa foi enfim encontrada. Casas da rua ficaram interditadas enquanto o resgate era feito, mas os vizinhos puderam voltar para suas residências durante a tarde.

Letícia, de 5 anos, é uma das vítimas da explosão (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A prefeitura de Tanhaçu decretou luto oficial na cidade de cerca de 20 mil habitantes. Em nota, a gestão municipal lamentou a tragédia. “Neste momento de dor e consternação nos sensibilizamos com a população da nossa cidade e com os familiares das vítimas. Diante da tragédia, colocamos nossas equipes para total assistência ao ocorrido. Prestamos solidariedade às famílias e amigos das vítimas”, diz o texto.

