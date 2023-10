Boulos, Flávio Bolsonaro, Kim Kataguiri e outros políticos se solidarizam a Sâmia Bomfim após crime no Rio

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) recebeu condolências de seus colegas após seu irmão ser executado num quiosque localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro – outros dois médicos também foram assassinados, enquanto uma quarta pessoa está internada após ser baleada. Através das redes sociais, o também deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) prestou suas condolências à companheira de partido. No mesmo espectro político, diversos políticos lamentaram o crime, como os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Anielle Franco (Igualdade Racial), Marina Silva (Meio Ambiente), entre outros. Na oposição, muitos políticos também se compadeceram e cobraram investigações. Os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Sergio Moro (União Brasil-PR), além dos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Kim Kataguiri (União Brasil-SP) foram alguns a se manifestarem. Veja abaixo as reações ao caso.

Os quatro médicos de São Paulo, que participariam de um congresso no Rio de Janeiro, estavam conversando e consumindo no quiosque quando foram surpreendidos por homens fortemente armados, vestidos de preto, que pararam o carro em frente ao estabelecimento e efetuaram os disparos. Três morreram: Marcos Andrade Corsato, de 62 anos, Perseu Ribeiro Almeida, 33, e Diego Ralf Bomfim, 35. Este último é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP). Daniel Sonnewend Proença, 32, levou três tiros, mas sobreviveu e está no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ele deve ser transferido para uma unidade particular nas próximas horas. Como nenhum pertence foi levado, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução. O motivo, porém, ainda será investigado. Uma força-tarefa (com ajuda da Polícia Federal e da Polícia Civil de São Palo) foi montada para saber o que aconteceu durante a madrugada. Os policiais já ouviram um turista que estava no quiosque e aguardam o depoimento de um funcionário do estabelecimento ainda nesta quinta.

Pelo amor de Deus…Não é momento de debate, mas de acolhimento. Meus pêsames para a Dep. Sâmia Bonfim. Que o Senhor console o coração seu e da sua família. Só quem perde um ente querido sabe o que é essa dor. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 5, 2023

Recebi com tristeza a notícia da execução de três pessoas na Barra da Tijuca, RJ, nesta madrugada. Um deles irmão da dep. Sâmia Bonfim. Infelizmente, conheço a dor destes familiares. Minha solidariedade à Sâmia e às famílias de Perseu Ribeiro, Diego Ralf e Marcos de Andrade. — Anielle Franco (@aniellefranco) October 5, 2023

O Rio de Janeiro viveu mais uma noite de horror provocado pela violência. Os médicos Marcos Corsato, Diego Bomfim e Perseu Almeida foram barbaramente assassinados num quiosque na Barra da Tijuca. Minha solidariedade à amiga Sâmia Bomfim, irmã de Diego, e aos familiares e amigos… — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) October 5, 2023

Minha solidariedade à deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) pela perda de seu irmão, e às famílias devassadas por esses atos terríveis de violência que destruíram a vida de seus entes queridos. A barbárie da violência redobra a dor da perda. Sâmia tem sido uma parlamentar valente,… — Marina Silva (@MarinaSilva) October 5, 2023

Meus sentimentos às famílias dos médicos covardemente assassinados no RJ, entre eles o irmão da deputada Sâmia Bonfim (PSOL/SP).

Que o crime seja rapidamente esclarecido e os criminosos encontrados e responsabilizados.

Deus conforte a todos. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 5, 2023

Três pessoas foram assassinadas de forma bárbara nesta madrugada no Rio de Janeiro – uma delas, Diego, irmão da deputada Sâmia, do PSOL. Toda minha solidariedade e meus sentimentos a minha colega @samiabomfim e às famílias das vítimas. É preciso investigar e encontrar os… — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 5, 2023

Toda solidariedade aos familiares e amigos dos médicos executados na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Todo o apoio para que os responsáveis sejam identificados. Minhas condolências à Deputada Sâmia Bomfim e ao Deputado Glauber Braga. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) October 5, 2023

Crime brutal e inaceitável no Rio de Janeiro. Minha solidariedade à deputada Sâmia Bomfim e aos demais familiares e amigos das vítimas. — Sergio Moro (@SF_Moro) October 5, 2023

Amanhecemos hoje com uma notícia de um crime lamentável ocorrido no nosso país. O irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) foi executado no Rio de Janeiro junto com outros 2 médicos. Meus sentimentos à deputada e a todos os familiares e amigos das vítimas. — Kim Kataguiri (@KimKataguiri) October 5, 2023

Ontem o médico Diego Bonfim e mais três médicos foram executados no Rio de Janeiro de forma brutal. Nossa total solidariedade a família de Sâmia e que sejam identificados todos os culpados por este crime. pic.twitter.com/GvuPrnSmcu — Bancada Ativista (@bancadaativista) October 5, 2023