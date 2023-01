Brasil aceita nome indicado por Maduro para embaixada da Venezuela

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta segunda-feira (23/1) que concedeu agrément ao embaixador da Venezuela no Brasil, Manuel Vicente Vadell Aquino. O agrément é uma autorização do Estado para receber membros de uma missão diplomática de um país estrangeiro.

O anúncio foi feito após reunião entre o ministro Mauro Vieira e o chanceler venezuelano Yvan Gil, em Buenos Aires, nesta segunda.

Vadell é ex-cônsul geral da Venezuela em São Paulo e foi indicado pelo presidente Nicolás Maduro para assumir a embaixada no Brasil, em dezembro, após diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O governo brasileiro rompeu relações diplomáticas com a Venezuela em 2020, sob comando do então presidente Jair Bolsonaro (PL), crítico do regime de Nicolás Maduro. Bolsonaro, inclusive, proibiu a entrada do chefe de Estado venezuelano no país.

Após eleito, Lula determinou a retomada de relações com o país sul-americano. Em viagem à Argentina, o petista teria uma reunião com Maduro, mas o encontro acabou cancelado. Segundo fontes do governo brasileiro, Maduro não viajará mais por questões de segurança. Em Buenos Aires, imigrantes venezuelanos prometiam protestos contra o ditador.