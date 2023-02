Tom Brady anuncia aposentadoria da NFL e posta fotos com Gisele

Tom Brady anunciou nesta quarta-feira (1) sua aposentadoria da NFL e do futebol americano, aos 45 anos. Considerado o maior quarterback da história do esporte, o jogador encerrou a sua carreira após 23 temporadas, com 10 disputas de Super Bowl e sete títulos conquistados, além de múltiplos recordes. O próprio atleta foi às suas redes sociais anunciar a aposentadoria.

Escolhido pelo New England Patriots na sexta rodada no draft de 2000, com a 199ª escolha geral, ele quebrou inúmeros recordes. Foi o quarterback mais velho a disputar uma partida na liga, o jogador mais vezes campeão e com mais títulos do qualquer outra franquia da NFL, além de ter conquistado o prêmio de MVP da temporada regular em três oportunidades e do Super Bowl em outras cinco.

Antes do início da temporada 2022/2023 da NFL, Brady chegou a anunciar que encerraria sua carreira, em janeiro de 2022. Quase dois meses depois, o jogador voltou atrás em sua decisão, retornando para mais um ano com o Tampa Bay Buccanneers, franquia pela qual venceu um Super Bowl, em 2021.

Na ocasião, a confirmação de sua aposentadoria foi dada primeiramente pela imprensa norte-americana e, em seguida, confirmada pelas páginas da NFL nas redes sociais e pelo próprio jogador, por meio de uma carta aberta.

“Vou direto ao ponto: estou me aposentando, em definitivo”, afirmou Brady, em vídeo publicado em suas redes sociais. “Todo esse processo gerou muita repercussão da última vez (em que me aposentei), então pensei em deixar vocês saberem primeiro e eu já escrevi minha carta de despedida na última temporada”.

Em seu discurso, emocionado, Brady agradeceu a seus companheiros, treinadores e rivais, que impulsionaram sua carreira pelos últimos 23 anos.

A aposentadoria oficial de Tom Brady acontece após três temporadas em Tampa Bay, última equipe de sua carreira. Nos outros 20 anos, defendeu a posição de quarterback dos Patriots, ao lado do técnico Bill Belichick e de grandes nomes do esporte, como o “tight-end” Rob Gronkowski e os “wide receiver” Randy Moss e Julian Edelman. No New England, disputou nove Super Bowls, com seis vitórias.

Em sua última temporada em Tampa Bay, ele teve de lidar com diversos problemas, tanto na vida pessoal quanto na profissional Após longa relação, Brady e Gisele Bündchen anunciaram a separação após 13 anos casados e dois filhos. No futebol americano, perdeu a companhia Gronkowski e do técnico Bruce Arians, com que conquistou o Super Bowl LV, contra o Kansas City Chiefs, e que optaram pela aposentadoria antes do início da última temporada.

Em 2022, Brady viveu uma de suas piores temporadas em números. Além de ser eliminado pelo Dallas Cowboys na primeira rodada dos playoffs, passou para 4.694 jardas e 25 “touchdowns”. Também teve nove interceptações no período, números melhores do que a temporada 2001, sua primeira como titular da NFL e que venceu o Super Bowl.

Carreira

Brady iniciou sua vida no futebol americano pela Universidade de Michigan State, um dos programas mais famosos no esporte universitário. Natural da Califórnia, Brady nasceu na cidade de San Mateo, em 1977, e era torcedor assumido do San Francisco 49ers na infância. Após um “Combine” – programa que reúne todos os prospectos do draft da temporada – pouco empolgante, o quarterback foi selecionado apenas na 199ª escolha geral em 2000

Após um primeiro ano em New England como reserva, Brady virou titular em 2001, após o veterano Drew Bledsoe, titular da franquia, sofrer uma concussão em sua segunda partida da temporada, contra o New York Jets. Desde então, Brady iniciou sua caminhada vitoriosa na NFL, chegando ao Super Bowl em seu segundo ano na liga.

Contra o St. Louis Rams – atual Los Angeles Rams – Brady conduziu uma campanha, no último quarto, restando 1:30 no relógio, para vencer a partida no “field goal” de Adam Vinatieri Essa foi a primeira demonstração, a nível nacional, da inteligência do quarterback nos minutos finais da partida, ainda mais em uma pós-temporada.