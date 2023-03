Taekwondo: Brasil garante 19 atletas nos Jogos Parapan-Americanos

A seleção brasileira de taekwondo paralímpico conquistou dez vagas para os Jogos Parapan-Americanos de Santiago (Chile) durante a realização do Torneio Qualificatório da modalidade, disputado na última quarta-feira (22) na Arena Carioca, no Rio de Janeiro, e que reuniu 52 atletas de 12 países.

Porém, o Brasil será representado, a partir do dia 17 de novembro em Santiago, pelo total de 19 atletas, pois, aos dez classificados no Rio de Janeiro esta semana, se juntam outros nove brasileiros qualificados pelo ranking internacional.

“Fechamos com 19 de vagas das 20 possíveis [pois um dos brasileiros que disputaram o Torneio Qualificatório não conseguiu a classificação]. Estamos com a maior delegação do taekwondo paralímpico nos Jogos Parapan-Americanos”, declarou o coordenador de taekwondo paralímpico da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTkd), Rodrigo Ferla.

No calendário de eventos do esporte paralímpico no ano de 2023, os Jogos Parapan-Americanos de Santiago ocupam um lugar especial, pois, segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), são a principal competição das Américas.

Classificados pelo qualificatório:

Miriam Pio (até 47 kg)

Terezinha de Jesus (até 47 kg)

Maria Eduarda Stumpf (até 52 kg)

Larissa Lohane (até 57 kg)

Leyliane Ramos (até 65 kg)

Camila Macedo (acima de 65 kg)

Cícero Nascimento (até 58 kg)

Carlos Geraldo Coelho (até 70 kg)

Claro Lopes (até 80 kg)

Lucas Moraes (acima de 80 kg)

Classificados pelo ranking:

Cristhiane Neves (até 52 kg)

Silvana Cardoso (até 57 kg)

Ana Carolina Moura (até 65 kg)

Débora Menezes (acima de 65 kg)

Fabrício Marques (até 58 kg)

Nathan Torquato (até 63 kg)

Bruno Mota (até 70 kg)

Joel Gomes (até 80 kg)

Pedro Paulo Neves (acima de 80 kg)