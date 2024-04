Brasil precisa virar página da irresponsabilidade fiscal, diz Haddad

Ministro da Fazenda afirma que país viveu de Dilma a Bolsonaro fase de desorganização das contas públicas

Apesar de incluir em sua fala o governo Dilma, o petista não fez críticas diretas a ela Sérgio Lima/Poder360 – 28.dez.2023

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista veiculada neste sábado (6.abr.2024) pela TV Meio que o Brasil precisa virar a página da “irresponsabilidade fiscal” vivida do governo de Dilma Rousseff (PT) até a gestão de Jair Bolsonaro (PL).

“A única forma de o Brasil dar certo é ele virar a página dos últimos 10 anos. Foi de 2015, depois da reeleição da Dilma, que os poderes se desentenderam completamente, a 2022, que foi uma eleição muito conturbada, com uma série de medidas tomadas que desorganizaram as finanças públicas”, disse Haddad aos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), que conduziram o programa “Podk Liberados”.

“Nós tivemos 10 anos, na minha opinião, de irresponsabilidade fiscal, com baixíssimo crescimento. O gosto ele não produziu os efeitos pretendidos. Nós desorganizamos as contas públicas”, afirmou o ministro.

Apesar de incluir em sua fala o governo Dilma, o petista não fez críticas diretas a ela. A petista governou o país depois dos 2 primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Haddad voltou a falar que só um “pacto” dos Três Poderes vai conseguir colocar ordem na “desarrumação” dos últimos anos no país.

“E eu entendo que não pode ser a vista. Eu entendo isso. Tem constrangimentos políticos. Tem divergências politicas”, disse o ministro.

O chefe da Economia do Brasil afirmou que a agenda econômica no Congresso em 2023 foi interessante, mas não é suficiente para ajustar as contas públicas.

“Tivemos uma agenda interessante em 2023, mas ela é insuficiente. Não fizemos tudo que precisamos. Temos que persistir nesse caminho”, declarou.

O ministro disse que o país precisa superar as diferenças que o país enfrentou na última década e construir um novo rumo.

“Acho que vai ser muito objeto de estudo os 10 anos que foram de 2013 a 2022. Houve muita confusão. A página da confusão precisa ser virada. Entender que ali foi um erro“, argumentou.