Brasil se despede de Pelé com luto oficial e velório aberto. Confira

País ficará 3 dias de luto oficial pela morte de Pelé. O velório terá 24 horas de duração e ele será enterrado de frente para a Vila Belmiro

Amor, amor e amor, para sempre. Assim se despediu o perfil oficial de Pelé, maior jogador de futebol de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento recebeu em vida o título de Rei e terá velório à altura, que começará na segunda-feira (2/1) e durará até as 10h de terça-feira (3/1), quando será enterrado.

Pelé morreu aos 82 anos, na tarde de quinta-feira (29/12). Ele ficou exatamente um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a unidade de saúde, o Rei do Futebol morreu “às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia”.

Homenagens foram feitas em todo o mundo, por autoridades, artistas, jogadores, jornais e gente comum. O Brasil terá luto oficial de três dias.

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, nascido em 1940, é um ex-jogador de futebol e empresário brasileiro. Natural de Três Corações, em Minas Gerais, é considerado o rei do futebol e um dos maiores atletas de todos os temposReprodução/ Instagram

*****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (16)

De origem simples, Pelé e a família se mudaram para Bauru, em São Paulo, quando o ex-jogador ainda era criança. Nesse período, o atleta ajudava a família trabalhando em lojas da regiãoReprodução/Instagram

*****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (6)

Filho de jogador de futebol, Pelé aprendeu a praticar o esporte com o pai. Talentoso, começou a carreira ainda na infância jogando no infanto- juvenil do Bauru Atlético ClubeNetflix/Divulgação

****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (9)

Em 1956, Pelé recebeu uma proposta para jogar, oficialmente, no Bangu Atlético Clube. Contudo, recusou por causa de Celeste, mãe do atleta, que não queria que o filho fosse para a “cidade grande”. O técnico do atleta, então, sugeriu que ele fosse para o Santos Futebol Clube, onde o jogador permaneceu por anos e se tornou um verdadeiro astroFerdi Hartung/ullstein bild via Getty Images

*****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (10)

No primeiro jogo oficial pelo clube, Pelé fez dois gols contra o Corinthians. O feito fez com que o iniciante conquistasse holofotes. Contudo, foi após o torneio Rio-São Paulo em 1957 que o atleta se tornou nacionalmente conhecidoArquivo Público do Distrito Federal (ArPDF)

*****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (3)

No fim do torneio, Pelé foi convocado para jogar na Seleção. Como consequência, o Santos se antecipou e o fez titular e dono da camisa de número 10. Durante esse período, o empresário se tornou o artilheiro do Campeonato Paulista de 1957, com 17 gols Netflix/Divulgação

*****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (1)

Em 1958, Pelé se destacou na partida do Santos contra o América. O desempenho rendeu a ele a alcunha de “Rei”, que o acompanha desde entãoPedro Ernesto Guerra Azevedo / Divulgação SantosFC

*****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (11)

Em 1974, Pelé realizou o último jogo pelo Santos. Durante a passagem pelo clube, conquistou diversos títulos e prêmios: foi bicampeão da Taça Libertadores da América, bicampeão mundial de interclubes, campeão da Taça de Prata, campeão da Taça Brasil (cinco vezes) e campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa/Rio-São Paulo (quatro vezes)Xavi Torrent/Getty Images for Pele

*****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (5)

Assim como no Santos, Pelé também vestiu a camisa de número 10 na Seleção Brasileira, que se tornou marca do jogador. Pelo desempenho que tinha em quadra, em 1962 já era considerado o melhor do mundoNetflix/Divulgação

*****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (7)

Em 1970, durante a Copa do Mundo, Pelé protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol. Em 1971, no entanto, decidiu se aposentar da Seleção Reprodução/Instagram

*****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (20)

Em 1975, tornou-se jogador do New York Cosmos. Durante a passagem pelo clube, o atleta marcou 63 gols em 108 jogos. Em 1977, conquistou o Campeonato da Liga Americana – NASL e, tempos depois, deixou a equipeSatish Bate/Hindustan Times via Getty Images

*****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (8)

Pelé aposentou-se oficialmente do futebol em 1977, logo após a saída do New York CosmosReprodução/Facebook Jair Bolsonaro

*****Foto-maradona-e-pele

Durante a carreira, conquistou três Copas do Mundo, foi considerado o jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). Também ganhou o Prêmio Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional; foi sete vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, entre outrosReprodução/Instagram @pele

****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (19)

Em novembro, o Rei foi internado novamente para uma reavaliação quimioterápica no Hospital Albert EinsteinStephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images

*****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (2)

Para além do futebol, Pelé já atuou em diferentes filmes, documentários e telenovelas. Já lançou autobiografias e recebeu até mesmo o título honorário de Cavaleiro do Império Britânico da rainha Isabel II, em uma investidura no Palácio de BuckinghamPedro Ernesto Guerra Azevedo / Divulgação SantosFC

****Foto-xuxa-e-pele

Pelé já se relacionou com a apresentadora Xuxa Meneghel, foi casado três vezes e é pai de Kelly Cristina, Jennifer, Edinho, Joshua, Celeste, Flávia Kutz e Sandra Regina Machado, que faleceu em 2006. As duas últimas precisaram entrar na Justiça para que o jogador reconhecesse a paternidadePortal Lance

*****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (13)

Em 2019, Pelé precisou ser internado para tratar uma infecção urinária. Em setembro de 2021, o jogador anunciou que estava com tumor no cólon e seria submetido a uma cirurgia para retirá-loReprodução/Instagram

*****Foto-pelé-ex-jogador-de-futebol (14)

Pelé também estava em tratamento quimioterápico para tratar um tumor no intestino, um no fígado e o início de um no pulmão, de acordo com reportagem da ESPN. Devido à situação frágil, ele seguiu sendo monitorado de pertoDivulgação

Pelé, o maior jogador da história do futebol, morre aos 82 anos

O velório de Pelé, confirmado pelo Santos, começa às 10h da próxima segunda (2/1), na Vila Belmiro. A cerimônia será aberta ao público e seguirá até as 10h de terça (3/1). Logo após, um cortejo sairá do local e passará em frente à casa de Celeste Arantes, mãe de Pelé.

O caixão será posicionado no centro do gramado da Vila Belmiro, para que haja muito espaço a todos que quiserem prestar as últimas homenagens ao Rei do Futebol.

Os torcedores que quiserem se despedir do Rei Pelé terão de entrar pelos portões 2 e 3, com saída pelos 7 e 8. Autoridades terão acesso pelo portão 10.

O enterroEdson Arantes do Nascimento será enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, no litoral de São Paulo. Uma escolha feita ainda em 2003. “Escolhi por sua organização, limpeza e estrutura. É um local que transmite paz espiritual e tranquilidade, onde a pessoa não se sente deprimida, sequer parece com um cemitério”, explicou Pelé, à época.

Atenção ao nome colocado no início do parágrafo anterior. Foi o próprio Pelé quem falou sobre a pessoa que seria enterrada.

“Não tenho medo algum da morte. Isso, como já falei, ainda vai demorar muito para acontecer comigo. E tem outra coisa: o Pelé não vai ser sepultado na Memorial. Ele é imortal, eterno. Quem vai ser é o Edson”, completou o ex-jogador, quando tinha 62 anos.

Pelé ficará no nono andar do memorial, em outra escolha consciente do Rei: é uma homenagem ao pai, João Ramos do Nascimento, que usava a camisa de número nove nos tempos de jogador. Mais ainda: tem uma vista privilegiada para o Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, estádio do Santos, onde Edson Arantes fez história.

“Ele era centroavante e usava a camisa nove. Por isso, escolhi o andar com este número e que dá para ver o estádio. Com certeza, ele iria aprovar a ideia”, comentou Pelé.

O cemitério vertical, localizado no bairro do Marapé, está desde 1991 no Guinness Book, o Livro dos Recordes, como o mais alto do mundo.

Carreira

O Rei defendeu apenas dois clubes em toda a sua carreira no futebol: Santos e Cosmos FC. Mas o maior jogador de futebol de todos os tempos vestiu a camisa do time paulista em grande parte de sua história. Além, é claro, da Seleção Brasileira. Pelé venceu três Copas do Mundo com a camisa 10: em 1958, 1962 e 1970.

Com o Santos, o Rei conquistou inúmeros títulos, como o bi da Libertadores da América, Campeonato Paulista e Mundial Interclubes em duas oportunidades.

Ao todo, o Rei marcou 1.283 gols em sua carreira e é o maior artilheiro da história do futebol mundial.

