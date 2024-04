Brasil ultrapassa 4 milhões de casos de dengue

O Brasil atingiu a marca de mais de 4 milhões de casos prováveis de dengue, de acordo com os dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. Até abril de 2024, foram registradas 4.127.571 notificações da doença. O recorde de casos era o de 2015, com quase 1,688 milhão de infectados. O painel também aponta 1.937 mortes confirmadas devido à dengue, enquanto outras 2.345 estão sob investigação. Minas Gerais é o Estado líder em número absoluto de casos prováveis, seguido por São Paulo (1 milhão), Paraná (421 mil) e Distrito Federal (439 mil). O pico da doença costuma ocorrer no final de abril e início de maio, com uma previsão de queda nos próximos meses. O aumento recorde de casos está relacionado às mudanças climáticas, ao fenômeno El Niño e aos diferentes sorotipos da doença que circulam no país.

A dengue continua sendo um desafio para as autoridades de saúde, com um alto número de casos e mortes confirmadas. A prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, são fundamentais para controlar a propagação do vírus. A população deve estar atenta aos sintomas da dengue e buscar atendimento médico ao menor sinal da doença. Medidas de controle vetorial e conscientização da população são essenciais para reduzir a incidência da dengue no país.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA