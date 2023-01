Brasileira é morta pelo namorado depois da festa de réveillon na Irlanda

A polícia da Irlanda investiga a morte da brasileira Bruna Fonseca, de 28 anos. A jovem foi encontrada morta no primeiro dia do ano e o principal suspeito é o namorado dela, Miller Pacheco, 29 anos, que também é brasileiro. Ambos são de naturais de Formiga, em Minas Gerais.

Bruna morava em Cork havia quatro meses e trabalhava como faxineira em um hospital da cidade. O namorado dela foi para a cidade em novembro do ano passado.

Há relatos de que os dois foram juntos à mesma festa de réveillon. Informações preliminares apontam que o suspeito saiu do evento e ligou para Bruna dizendo que estava passando mal. A jovem foi ao encontro dele e acabou sendo estrangulada.

Segundo a imprensa local, vizinhos ouviram os barulhos dentro do apartamento e chamaram a polícia. As autoridades encontraram Bruna na cama, desacordada, com sinais de espancamento e estrangulamento. Ela chegou a ser socorrida no local, mas não resistiu.

O suspeito foi preso sem direito a finança.

Segundo a família, ela será sepultada na cidade mineira. A família iniciou uma vaquinha para arrecadar dinheiro e trazer o corpo de Bruna ao Brasil. A meta era de 30 mil euros (R$ 171 mil) para o traslado. Em 12 horas, a campanha na plataforma Go Fund Me arrecadou 44, 6 mil euros.