Brasileiras são soltas na Alemanha após comprovação de que malas foram trocadas

As brasileiras Jeanne Paollini e Kátyna Baía foram soltas na manhã desta terça-feira (11). Elas estavam presas na cidade de Frankfurt, na Alemanha, desde o início de março.

As duas foram acusadas de tráfico de drogas após a polícia alemã interceptar duas malas em nome delas com 40kg de cocaína. Recentemente, no entanto, filmagens comprovaram que houve uma troca de etiquetas e que os itens não pertenciam às brasileiras.

As investigações lideradas pela Polícia Federal do Brasil mostrou que as mulheres saíram do aeroporto de Goiânia e que a troca ocorreu durante a conexão dela em Guarulhos, onde embarcaram em um avião em direção a Frankfurt.

Jeanne, médica veterinária, e Kátyna, empresária, são casadas.

Agora o foco da PF é desmantelar o grupo criminoso que realizou a troca das malas. Uma operação foi realizada na semana passada, onde foram vumpridos seis mandados judiciais de prisão temporária contra funcionários de empresas terceirizadas que atuam dentro do aeroporto para as companhias aéreas.