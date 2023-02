Com ajuda de cão farejador, PRF apreende 2 kg cocaína em ônibus de viagem na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta sexta-feira (03), em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, aproximadamente 2 kg de cocaína, localizadas durante inspeção no compartimento de bagagem de um ônibus que saiu de São Paulo (SP) com destino a Aracaju (SE).

Por volta das 17h00, durante ações de combate ao crime em frente a unidade operacional (Km 830 da BR 116), uma equipe da PRF abordou o ônibus interestadual para uma fiscalização detalhada.

Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os cães farejadores da PRF sinalizaram que dentro de um papelão havia droga. Ao abrirem a embalagem, os policiais encontraram os tabletes de cocaína.

O motorista do ônibus relatou que a encomenda apreendida foi embarcada na cidade de São Paulo. Disse também que o destino final de entrega seria a cidade de Olindina (BA).

Diante dos fatos, a ocorrência e as drogas apreendidas foram apresentadas à autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista (BA), para instauração do inquérito policial e continuidade das investigações.