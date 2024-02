Brasileiro que fugiu de prisão nos EUA comparece a audiência pela primeira vez

Danilo Cavalcante, um brasileiro que conseguiu escapar de uma prisão nos Estados Unidos, apareceu em público pela primeira vez nesta sexta-feira, 2, para comparecer a uma audiência. Durante os 14 dias em que esteve foragido, ele foi perseguido pela polícia da Pensilvânia. A imprensa americana divulgou imagens que mostram o brasileiro trajando um macacão laranja de prisão, com cabelos longos e algemas nas mãos e nos pés. A audiência preliminar de hoje será sobre a fuga, roubo e outras acusações relacionadas ao período em que ele esteve foragido.

Ele foi preso no dia 13 de setembro, após ter fugido do Conselho Prisional de Chester County. A perseguição policial durou duas semanas e ganhou grande repercussão na mídia brasileira e pelo mundo. Danilo foi preso nos Estados Unidos por ter assassinado sua ex-namorada, Déborah Brandão, em 2021. Ele já havia sido preso em 2017, no Brasil, por assassinar Válter dos Reis no Tocantins, antes de fugir para os EUA. Os dois filhos de Déborah testemunharam o assassinato da mãe, que foi esfaqueada 38 vezes. Na época, as crianças tinham 7 e 3 anos de idade. Ele foi condenado à prisão perpétua pelo crime e estava cumprindo pena em uma prisão na Pensilvânia.

Publicada por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA