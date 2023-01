Briga entre Prado e Bianca é antiga e envolve ex de Kalimann. Entenda

Um vídeo em que, supostamente, Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Gabi Prado aparecem discutindo viralizou nas redes sociais na última sexta-feira (30/12). As imagens fizeram internautas debaterem a animosidade entre as duas. Segundo a ex-De Férias Com o Ex, apesar de não terem chegado às vias de fato, um bate-boca ríspido realmente aconteceu. A coluna LeoDias lembra agora uma história do passado das duas que pode explicar um pouco dessa treta.

Há alguns meses atrás, Bianca Andrade foi apontada em um suposto affair com Daniel Caon. O fato foi revelado justamente por Gabi Prado. Como Caon é ex-namorado de Rafa Kalimann, desafeto de Boca Rosa no BBB20, o affair fez reacender brigas entre fãs das duas influenciadoras.

Na época, Prado respondia caixinhas de pergunta enviadas por seus seguidores e deixou escapar o affair: “É a cara do Caon, inclusive ele está pegando alguém que passa batom rosa”. Prado deu detalhes do bate-boca com Boca Rosa e confirmou que um dos motivos para o clima ruim entre as duas foi justamente esse fato: “Eles foram juntos para uma festa e ficaram lá, na frente de todo mundo. Achei que não teria problema, mas se ela se incomodou, peço perdão”.

Relembre briga entre Rafa Kalimann com Bianca Andrade no BBB20 e relacionamento com Daniel Caon Durante o BBB20, Rafa Kalimann e Boca Rosa protagonizaram uma das brigas mais memoráveis do reality. Bianca Andrade revelou, durante o bate-boca, que guardava rancor com a colega de confinamento por supostas atitudes fora do reality. A influenciadora lembrou que, em uma festa, tentou chamar Rafa para conversar, mas a influenciadora não havia respondido.

Com o fim do BBB, cada uma seguiu seu caminho. Rafa Kalimann anunciou um relacionamento com Daniel Caon, um dos participantes da casa de vidro do BBB daquele ano. Pouco tempo depois, o relacionamento chegou ao fim. Hoje, Bianca Andrade e Caon estão solteiros, e a revelação do affair entre os dois fez a treta ser revivida.

Ainda assim, não há indícios de que a relação entre Kalimann e Bianca Andrade esteja ruim. Em meados de 2022, Boca Rosa chegou a convidar a influenciadora para curtir o dia dos namorados juntas, já que ambas estavam solteiras na época.

