Brown anuncia música para o Carnaval no Festival de Verão

Ao escolher a canção “Você, o Amor e Eu” para começar sua apresentação no Festival de Verão 2023, Carlinhos Brown antecipou o que o público o entregaria do começo ao fim do show. De bônus, o artista ainda assistiu a plateia dançar e cantar entusiasmadamente sua música aposta para o Carnaval 2023, “Marinheiro do Amor”.

A empolgação das pessoas só aumentou com suas músicas clássicas. “Quando eu escrevi essas músicas eu não acreditava que elas fariam tanto sucesso”, confessou o artista baiano, que é considerado um dos maiores compositores brasileiros. Pois, para a massagista Graziele Santos, 52 anos, mais do que sucessos, as canções de Brown são trilhas sonoras da história dela.

“Eu vi Brown fazendo música com lata na casa da mãe dele, todo mundo junto e misturado, dançando e cantando na rua mesmo. E hoje, ele tá aqui alegrando tanta gente, assim como alegrou a mim e aos meus amigos naquele 1900 e muitas bolinhas”, se gabou a fã do cantor.

Para isso, Brown passeou por clássicos da música baiana, destacou a força da percussão e celebrou a ancestralidade negra com referenciando os orixás. Ao chamar sua primeira convidada para o palco, a cantora Duda Beach, ele anunciou que aquela seria uma homenagem ao cantor Erasmo Carlos, que faleceu em novembro do ano passado. Juntos, eles cantaram “Em mais um na multidão”.

Já com a banda Áttoxxa, segunda convidada para um encontro com Brown no Festival de Verão, o clima de pré-Carnaval tomou conta do Parque de Exposições. Com o astral lá em cima, o grupo chegou cantando “Vumbora Amar”, música indispensável nos circuitos carnavalescos de Salvador.

Música do Carnaval

Brown aproveitou a aproximação da folia para apresentar sua aposta para o Carnaval deste ano, Marinheiro do Amor. Segundo ele, o privilégio de ouvir a música pela primeira vez foi todo do público do Festival de Verão 2023.

“Em todo Festival de Verão não se pode deixar de ter música nova. Vocês são os primeiros a ouvir”, anunciou ele, para alegria do comerciante, José Carlos Oliveira, de 57 anos, que foi ao Parque da Cidade especialmente para ver e ouvir Brown se apresentar.

Para ele, a música está aprovada. “Aprovada não, aprovadíssima. Eu não estava nem esperando por essa surpresa. Que bom que eu estava aqui para testemunhar, parece que ele adivinhou que eu viria”, brincou o admirador.

Velho conhecido

O palco do Festival de Verão já conhece bem Carlinhos Brown. O músico baiano, que completou 60 anos de idade no ano passado, esteve presente na primeira edição da festa, em fevereiro de 1999. Na ocasião, também não faltaram convidados. Marisa Monte e Chico Buarque se apresentaram com ele.

Agora, no retorno do evento, após dois anos de pausa por causa da pandemia, Brown convidou a artista pernambucana Duda Beat e a banda soteropolitana Áttoxxa para dividir o palco Ponte com ele, na noite deste sábado.

Criada em 2015, a banda Áttoxxa mistura o pagodão com ritmos de periferias de várias partes do Brasil e do mundo, do funk a batidas percussivas, com o intuito de ressignificar a música popular baiana. Com quatro integrantes, o grupo é formado por Rafa Dias, Oz Bvng, Raoni Knalha e Chibatinha.

Já a cantora Duda Beat, se tornou conhecida nacionalmente a partir do sucesso Bixinho, lançado em 2018. A canção lhe rendeu o troféu Associação Paulista de Críticos Teatrais na categoria revelação. E teve seu álbum de estreia incluído, “Sinto Muito”, incluído na lista dos dez melhores discos nacionais do ano da revista Rolling Stone. E agora vive a estreia no Festival de Verão.