Bruce Willis não reconhece mais a mãe e tem comportamento agressivo

O estado de saúde de Bruce Willis é delicado. O ator não reconhece mais a mãe, como confidenciou uma prima em entrevista à revista alemã Bild. O astro de Hollywood se aposentou da vida artística no ano passado, após ser diagnosticado com afasia. Há duas semanas, seus familiares revelaram a evolução da condição para um quadro de demência frontotemporal.

Ainda segundo a publicação, os movimentos de Bruce “são muito lentos, com uma agressividade constante”. Além disso, “não é mais possível manter uma conversa normal”.

Com as obras cinematográficas, Bruce tornou-se um dos maiores atores de ação e uma das estrelas mais respeitadas de todos os tempos. Inclusive, em 2006, o ator ganhou uma estrela em homenagem a ele na Calçada da FamaAlbert L. Ortega / Colaborador/ Getty Images

“Como Bruce sempre diz, ‘viva’ e juntos planejamos fazer exatamente isso”, conclui o comunicado, assinado por sua esposa Emma, a ex-esposa Demi Moore e os filhos do atorJim Spellman / Colaborador/ Getty Images

Tempos depois, tendo certeza do que queria, juntou dinheiro e pagou o curso de interpretação do Programa de Teatro na Montclair State University. Bem humorado e popular, não demorou muito para que o ator conquistasse notoriedadeRich Fury / Correspondente/ Getty Images

O sucesso do longa foi tão grande que rendeu quatro sequências: Duro de Matar 2, Duro de Matar – A Vingança, Duro de Matar 4.0 e Duro de Matar: Um Bom Dia, Para MorrerTommaso Boddi / Correspondente/ Getty Images

“Queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas”, diz um trecho do comunicado feito pela família do atorDave J Hogan / Colaborador/ Getty Images

“Infelizmente, desafios com comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isto seja doloroso, é um alívio ter finalmente um diagnóstico claro”, informou a família de Bruce Willis há duas semanas, ao se manifestar publicamente sobre o diagnóstico de demência do ator.

