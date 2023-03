Bruna Sperling recebe convidados para abertura da 1ª mostra individual

A última sexta-feira (17/3) marcou o lançamento da 1ª mostra individual de Bruna Sperling, na galeria Index. A artista recebeu familiares e amigos para celebrar a exposição, que fica aberta ao público brasiliense até 20 de abril.

Nomeada de Quase um Risco, o compilado reúne um conjunto de mais de 40 obras, que vão desde trabalho com pintura, texturas em massa acrílica e corrida, até o tridimensional, com uso de argila e resina. “Essa experiência de montar a exposição foi muito interessante, porque eu comecei a enxergar, junto com o curador, esses possíveis diálogos entre os trabalhos mais antigos e os mais novos. Fui estimulada a enxergar esses encontros”, diz Bruna à Coluna.

Lara Habka, Bruna Sperling e Rodrigo de Almeida CruzA exposição fica aberta ao público até 20 de abrilBruna SperlingOs convidados que passaram pelo espaço conferiram de perto a estética impactante e original da brasiliense. Arquiteta de formação, Sperling reside há 9 anos em São Paulo e veio à capital para lançar seu primeiro trabalho solo. Para Lara Habka, uma das sócias da galeria Index, a artista é um “talento a ser explorado e descoberto pelo mundo”.

“Ela tem um olhar diferente em relação a cores e materiais que usa, uma bagagem que ela trouxe da arquitetura. As cores que ela não tinha liberdade de usar antes, agora extravasa. Trouxe alguns materiais, como azulejo, massa, gesso e resina aplicando pelo olhar dela. Isso é muito único”, avalia.

Veja mais detalhes:

Brasília (DF), 17/03/2023. Galeria Index convida para exposição Quase Um Risco, de Bruna Sperling. Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Obras de Bruna SperlingMatheus Veloso/Metrópoles

Detalhes das obrasMatheus Veloso/Metrópoles

A mostra marca a 1ª exposição individual da artistaMatheus Veloso/Metrópoles

Cores e formas Matheus Veloso/Metrópoles

A exposição Quase um risco fica aberta até 20 de abrilMatheus Veloso/Metrópoles

A curadoria ficou a cargo de Rodrigo de Almeida Cruz, que, em conversa com a Coluna Claudia Meireles, contou que todo o processo de seleção começou em dezembro do ano passado. Na visão do profissional, a ideia é mostrar um pouco da trajetória da artista, da formação acadêmica até a descoberta de outros elementos artísticos.

Convidados apreciam as obras de Bruna Sperling“A exposição é meio que a história de uma saída de casa para descobrir o mundo, para descobrir as coisas, para descobrir a própria materialidade, da pintura e da escultura das artes visuais”, explica Almeida.

Confira os cliques: