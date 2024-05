Evento em que Lula pediu votos a Boulos teve patrocínio da Petrobras

São Paulo — O evento das centrais sindicais na zona leste da capital em celebração ao Dia do Trabalho (1º/5), em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu votos para o deputado federal Guilherme Boulos (PSol), pré-candidato à Prefeitura, foi realizado com verbas da Petrobras. O ato ocorreu no estacionamento da NeoQuímica Arena, estádio do Corinthians, em Itaquera, sob forte calor — e Lula chegou a reclamar do baixo volume de público.

A propaganda antecipada feita pelo presidente foi alvo de pedidos de investigação do MDB, partido do prefeito Ricardo Nunes, contra quem Boulos deverá disputar as eleições. Parlamentares de oposição ao prefeito, como Rubinho Nunes (União), também acionaram a Secretaria Especial de Assuntos Eleitorais do Ministério Público de São Paulo (MPSP) sobre o tema.

Lula disse que Boulos vivia uma “verdadeira guerra” ao enfrentar ao mesmo tempo Nunes, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), uma vez que o prefeito conta com os dois apoios.

“Esse rapaz, esse jovem, esse jovem está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, nosso adversário municipal, nosso adversário estadual”, disse Lula, após puxar Boulos para a frente do palco.

Em seguida, Lula disse que “ninguém vencerá” Boulos “se vocês votarem” nele “para prefeito de São Paulo nas próximas eleições”. “Eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula em 1989, 1994, 1998, 2002, 2006, em 2010, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo”, afirmou o presidente.

Além da fala de Lula e de dirigentes de centrais sindicais, que também deram apoio a Boulos mesmo sendo ligados a partidos como PSD e Solidariedade, o evento teve show de artistas como Dexter, Paula Lima e a bateria da escola de samba Gaviões da Fiel.

O que diz a Petrobras Por meio de nota, a Petrobrás informou que “está patrocinando o Festival Cultura e Direitos, que acontece de 1º a 31 de maio, em São Paulo”. O patrocínio, diz a nota, foi realizado por meio do Programa Petrobras Cultural, dentro do eixo temático Festivais e Festas Populares, “e foi efetivado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Todas as etapas exigidas para aprovação do projeto foram respeitadas”.

Ainda segundo a estatal de petróleo, “o festival promove diversos eventos gratuitos, como um circuito de apresentações de diferentes gêneros musicais, palestras, oficinas, atividades para crianças e feiras de artesanato e gastronomia. Com o patrocínio, a Petrobras busca reforçar sua imagem como apoiadora da cultura brasileira”.