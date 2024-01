Bruno & Marrone, Lexa e mais: veja os lançamentos musicais da semana

Nada melhor do que curtir o fim de semana com músicas novas, seja para curtir a noite ou somente ficar em casa tranquilo. Pensando sempre em renovar as playlists, o Metrópoles selecionou diversos lançamentos que se tornaram públicos nesta semana (15 a 19/1).

A semana conta com muito sertanejo, com Matheus & Kauan, Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme e Rionegro e Solimões, para além do retorno da Mumford & Sons após cinco anos sem lançamentos, em parceria com o cantor Pharrell.

Álbuns Bruno & Marrone A dupla sertaneja traz a continuação da segunda parte do projeto Bruno & Marrone Revivem Sua História na última quinta-feira (18/1). Serão disponibilizadas oito faixas, sendo Fantasma da saudade inédita.

O público ainda poderá conferir de uma só o resultado das releituras Por Um Gole a Mais, Convite Pro Erro, O amor Está Aqui, A Hora H”, Foi Deus, Dessa Vez eu Me Rendo e Agora Vai.

Regravado por muitas outras duplas, o repertório de Bruno & Marrone está presente em todas as playlists dos amantes da música sertaneja. Desde a primeira parte do projeto “Revivem sua história”, eles começaram a resgatar canções que até hoje estão entre as preferidas do público. Além de intérpretes, Bruno é um grande compositor, para se ter ideia das oito canções deste lançamento, cinco são de composição do cantor.

Rionegro e Solimões A dupla sertaneja, que tem mais de 30 anos de carreira, lança a primeira parte do DVD Rionegro e Solimões em Uberlândia. A faixa de trabalho é a inédita O Que Eu Fiz Namorando, que explora os altos e baixos de relacionamentos.

“Rionegro e Solimões em Uberlândia” não é apenas um DVD, é uma celebração da jornada que percorremos com nossos fãs. É a energia de Uberlândia que impulsiona esta primeira parte, e mal podemos esperar para compartilhar esse momento único com todos vocês”, comentou Solimões.

Matheus & Kauan A dupla sertaneja lançou, na última quinta-feira (18/1), as primeiras faixas do DVD Praiou. Ao todos são cinco faixas inéditas, Pega na Mão da Festa, Próximas Ficadas, Toda Vez, Menos Hoje, Sacada de Gênio e Não Salvo, que conta com parceria de Luisa Sonza, e a já conhecida Não Recomendo. O clipe da música com a cantora foi lançado nesta sexta-feira (19/1).

“Foi uma honra receber a Luísa neste trabalho tão importante pra gente! Em todos os nossos projetos sempre queremos misturar ritmos. Trazer a força do pop com a Luísa representando é tudo. A música é incrível, o ritmo é gostoso e tenho certeza de que o público vai se envolver com cada verso. Estamos muito ansiosos e, ao mesmo tempo, confiantes com esse lançamento”, declara Matheus.

Hugo & Guilherme A dupla tornou público o primeiro volume do DVD 062, que conta com três faixas: Vazou na Braquiara, Tô Bem Melhor e Ai Meu Deus. A faixa-foco ganha vídeo da gravação realizada em Goiânia.

“Muita gente perguntou sobre o significado da expressão vazei na braquiara, acho que é aqui de Goiânia, quando a pessoa sai corrida, foge, sabe? Essa moda é boa, viu? Eu gosto de todo o DVD, na verdade, nos dedicamos bastante para levar novidades para o público: viramos ator, Hugo entrou na banheira, dirigimos van para fãs… bom demais”, disse Guilherme.

Green Day A banda Green Day lançou o aguardado 14º álbum de estúdio, Saviors. Junto com o disco, a banda lança um videoclipe para a nova faixa Bobby Sox, que traz todo o estilo clássico do punk rock e característico dos artistas.

Feyjão Após liberar algumas faixas do projeto, Feyjão publicou o segundo álbum de sua carreira, Meu Tom. O nome tem a ver com a variação de tons de cores e ritmos explorados pelo artista.

Ao todo, foram nove músicas: Gafe, Bom Dia, Carta Branca, Cores feat. Silva, A Descarada feat. Psirico, Massagem feat. Thiaguinho e Ferrugem, Sexo Bom feat. Belo, Chega Mais e Previsão do Tempo.

“Eu acredito na magia das cores, na possibilidade de colorir nossas vidas. E o álbum ‘Meu Tom’ traz isso. Essa diversidade de cores também representa a diversidadedos meus universos artísticos. Por isso, esse projeto é quase todo colaborativo. Foi feito com artistas que tenho uma admiração muito grande e que eu tive a sorte de conhecer ao longo da minha trajetória”, disse.

Paulo e Nathan A dupla apresenta seis novas faixas no Vol.01 de Resolve Seus B.O. Israel & Rodolffo participam da faixa que dá nome ao projeto.

Resolve Seus B.O é o 5º DVD da carreira de Paulo & Nathan. “Estamos muito felizes em compartilhar mais um DVD ao mundo e ainda mais em já divulgar a parceria com nossos amigos, Israel & Rodolffo. É sempre uma emoção diferente mas a mesma ansiedade para cada lançamento. Desta vez gravamos algo mais intimista, focando mais no repertório. Tivemos a honra de poder selecionar canções de grandes compositores, ‘Resolve seus B.O’ tem tudo para ser uma virada de chave em nossa carreira”, comentam Paulo & Nathan.

Felipe e Rodrigo O duo lançou o primeiro compilado do novo DVD. Após lançar Questão de Tempo e Oceano, com Simone Mendes, agora é a vez de Colecionador de Multa e Coincidencia virem a tona. Ao todo, serão 14 músicas e tem participações de Matheus & Kauan, Guilherme & Benuto e da coleguinha.

No compilado de inéditas, Felipe também atua como compositor de 3 das 4 faixas. “Este lançamento do primeiro volume representa muito pra gente, e esperamos que o público também crie um laço com estas músicas e as curtam muito”, explica Rodrigo.

Ícaro & Gilmar A dupla sertaneja divulgou o EP Nunca Deixe de Sonhar. O projeto conta com sete músicas e tem foco na faixa Saudade Futura. A música fala sobre um combinado de um relacionamento para evitar o término e uma “saudade futura”.

“Estamos eternamente gratos por esse projeto. A cada música que lançamos, ficamos mais felizes com o resultado. A galera está gostando demais, curtindo muito por aí e isso nos mostra que estamos fazendo a coisa certa. Agora esse compilado vem para somar ainda mais a força do audiovisual, as faixas são tão incríveis quanto as outras”, diz Ícaro.

“Sem palavras! Somos apaixonados nesse projeto desde o início, desde quando estávamos planejando. Sabíamos que ia ser sucesso desde sempre e só temos a agradecer a vocês, nossos fãs, por isso. Gratidão demais, ouçam muito que tenho certeza que vocês vão se amarrar e aguardem que vem muita coisa boa ainda”, completa Gilmar.

Far From Alaska A banda lança o EP 3.3 como prelúdio para o terceiro álbum de estúdio. Com produção de Lucas Silveira, da banda Fresno, o trabalho conta com a participação da lenda do reggae Pato Banton na faixa Secret.

Para além da música acima, o conjunto conta com outras duas músicas que exploram o pop. “Neste trabalho exploramos nossas habilidades de songwriting em um estilo que não é nossa zona de conforto. Esse EP é o que traduz de forma mais radical essa nossa busca pela ‘era 3’ e ficamos orgulhosos e surpresos com o resultado desse bloco.”

Duo Gupe O duo musical, formado pelos músicos Guga Lamar e Pedro Freitaz, lançou o EP Ao Vivo No Blue Note São Paulo em todas as plataformas digitais. O trabalho chega com cinco faixas.

“Já tínhamos tocado no Blue Note em outras oportunidades, mas, desta vez, foi muito especial… Deu aquele frio na barriga por ser uma gravação ao vivo e estamos felizes com o resultado”, comenta Guga.

“Foi massa demais fazer parte deste projeto ao vivo no Blue Note SP e sentir o carinho do nosso público bem de pertinho. Ouçam muito este EP, que está lindão!”, afirma Pedro.

Samyra A cantora anunciou o EP do DVD Diferentona In The Sun, gravado em Fortaleza (CE). A novidade conta com quatro faixas e as participações de Thiago Aquino, Estter Silva, uma fã, e Raphaela Santos.

“Estou ansiosa e muito feliz com esse novo trabalho. É meu segundo DVD em carreira solo e já me sinto muito realizada. Temos muitas músicas boas por vir, assim como parcerias incríveis. Desse EP que está chegando já me surpreendi em várias cidades com o público cantando trechos. Não deixem de conferir, é realmente um projeto lindo”, comenta Samyra.

Shook na Vozz O artista lança o álbum Ritmo & Ousadia, com uma fusão de ritmos incluindo axé, pagode, rap, arrocha e afro. O disco exalta a negritude, eleva a cena cultural baiana e destaca a diversidade cultural.

Singles FP do Trem Bala O artista lança a faixa Carência, em parceria com Yuri Hawaiano e Kerol. A música foi feita para bombar no Carnaval 2024 e contará com um videoclipe no YouTube. “Minhas expectativas são as melhores possíveis, estou confiante nesse hit”, disse FP do Trem Bala.

“A música está muito boa, braba demais, tenho certeza que vai ser hit de verão e do Carnaval. Estou bem confiante e creio que todos também”, completa Kerol.

Aretuza Lovi A artista lança os singles Acelerou, uma regravação da banda Calypso, e a envolvente Reboladão, em parceria com Àttooxxá. As faixas abrem os lançamentos do álbum Borogodó Pt. 2.

“Eu morei em Belém, tive essa relação com a musicalidade de lá, que é uma cidade linda, que me encanta e tive a honra de morar e aprender muitas coisas. Então, nesse momento de Borogodó, eu quis homenagear Joelma e o Pará, por tudo que eles significam na minha vida, na minha vivência, o quanto eles me inspiram a ser artista”, compartilha.

Bruno Martini O DJ brasileiro foi convidado por Fatboy Slim para fazer um remix da música Eat Sleep Rave Repeat, lançada em 2013. “Estou muito animado por remixar a lendária faixa de Fatboy Slim, ‘Eat, Sleep, Rave, Repeat” – um hino por si só”, falou Bruno.

“Meu objetivo era combiná-la perfeitamente com o amor do Brasil por música e festas, especialmente com o Carnaval chegando! Fatboy Slim e Brasil são uma combinação perfeita. Nós o amamos muito!”, completou o DJ.

Mumford & Sons Formada pelos multi-instrumentistas Marcus Mumford, Ben Lovett, Winston Marshall e Ted Dwane, a banda surgiu no fim de 2007, numa cena londrina forte de folk.

Eles ficaram cinco anos sem lançar novas músicas e retornam com o single Good People, em colaboração com Pharrell. A novidade surgiu da alegria e energia de um encontro do grupo com o cantor em Nova York (EUA).

Mother Mother Para celebrar a nova turnê, a maior banda de rock alternativo do Canadá, Mother Mother, compartilhou o novo single, Nobody Escapes, disponível em todas as plataformas digitais. A faixa chega acompanhada de um videoclipe. O single é o mais recente do tão aguardado novo álbum, Grief Chapter, previsto para fevereiro.

Thaeme e Thiago A dupla sertaneja lançou o single Mini Saudade. Disponível nas plataformas digitais e no YouTube, a música fala sobre um namoro que ficou no quase, mas que apesar de toda dor do término, a superação é questão de tempo e a vida continua.

“Estamos muito felizes com mais um lançamento! Espero que a galera curta bastante essa canção que, apesar de abordar o término de um relacionamento, faz isso de uma maneira leve, afinal, quem nunca passou por isso, não é mesmo?”, fala Thaeme.

“A gente acredita muito nessa faixa. O papo é bom, a melodia animada, é uma música quem tem a nossa essência, nossa verdade e tenho certeza de que será muito bem recebida pelo nosso público”, finaliza Thiago.

Ximbinha O cantor lançou a faixa Ficar Sem Você nas plataformas digitais. Composição de Edilson Santana, a faixa promete ser um grande hit, pois resgatará as raízes do ritmo calipso. No single, Ximbinha também participa da produção musical e traz para a canção uma melodia eletrizante e contagiante.

Na letra, Jéssica Rodrigues conta a história de uma pessoa que amou de forma intensa, mas que tudo acabou e ficou pelo caminho, e desde então, todos os sonhos, medos e desejos estão sendo sem a pessoa amada.

Ariel Donato Nascido em São João de Meriti e, após trabalhos com TZ Coronel, Ludmilla, entre outros artistas, agora se preprara para lançar o primeiro álbum de sua carreira. Nesta sexta-feira (19/7), Ariel Donato torna público o single Labirinto.

A música conta com a participação de MC Cabelinho e Marina Sena. Juntos, eles falam sobre os altos e baixos de uma relação que, mesmo assim, possui química.

Felipe & Thiago O cantor lançou a música Cambalacho nas plataformas digitais. A canção, animada, aborda um aspecto peculiar da vida amorosa, conectando-se com experiências vividas por muitas pessoas.

Ao falar sobre o novo single, a dupla expressa seu desejo de criar uma identificação com o público, explorando temas comuns da vida amorosa. “Queremos que as pessoas se vejam nas nossas letras, que sintam que estamos contando as histórias delas”, afirmam os irmãos.

Casa Comigo Um dos blocos mais tradicionais de São Paulo, o Casa Comigo lançou a música Amorzin de Sacanage, em parceria com MC Bin Laden, um dos confinados do BBB 24. A novidade é embalada pelo tamborzão, batida ícone do funk carioca, a levada do pagode baiano e a batida Panelinha, do funk paulista.

Com a base musical em mãos, o bloco fez o convite oficial ao MC Bin Laden, que trouxe um toque super pessoal à música. No próprio dia da gravação, o músico fez a letra na hora, de improviso, deixando a música ainda mais intensa com temas como ex e beijo a três, que tem tudo a ver com amor livre e Carnaval.

Eliana Dara A artista Elana Dara realizou o lançamento do single Luz Acesa – um feat com Luccas Carlos. A faixa está disponível em todas as plataformas de música e tem clipe disponível no YouTube.

2ZDiniz Artista do casting de L7nnon, o rapper lançou o single Erro Favorito nas plataformas digitais. Na love song “Erro Favorito”, o artista versa sobre uma relação que, apesar das brigas, tem química e faz bem.

“Tuas amigas diz que eu sou um erro, mas eu / Eu sou teu erro favorito / Disseram pra tu me deixar, você sabe o que faz / Tuas amigas, sei lá, pô, parecem que odeiam paz / Sei que fama atrai mulheres e isso te deixa triste / Mas eu não troco a minha de fé pela que vi no feed / Papo pesado, eu quero só te deixar leve / Nosso amor não é um jogo / Nós não vivemos de blefe”.

2ZDinizz é de Niterói, no Rio de Janeiro, e começou sua carreira em 2012 como MC do grupo Card Principal, do qual faz parte até hoje. Desde a infância apaixonado por samba e Hip Hop, começou a compor seus raps influenciado por nomes como Racionais MC’s, Emicida, Kamau e Quinto Andar.

Tuyo A banda Tuyo lançou o single Infinita nos aplicativos de áudio. A música, indie pop e hyperpop, parte do princípio de que os finais não representam encerramentos, mas, sim, novos começos que se repetem eternamente.

“É uma faixa que carrega o ouvinte por diversas linguagens. Além da versatilidade, ela também toca no tema máximo da nossa pesquisa: o mundo lá fora. Depois de tanto tempo em casa, parece que a rua voltou a ser um lugar fascinante para nós, estamos todos em busca de novas paisagens”, reflete Lio.

Pedro Libe O cantor sertanejo goiano de 27 anos disponibilizou sua nova música de trabalho Na Lata, em parceria com a dupla Fred & Fabrício, nas plataformas de áudio e vídeo. O single faz parte do álbum Ao Vivo & Valendo, gravado em Goiânia/GO no estilo boteco.

Em sua nova canção com Fred & Fabrício, o artista pôde mostrar ainda mais sua musicalidade no estilo bachata, um ritmo latino, que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil, pela pegada leve e dançante. Vale lembrar que Pedro Libe é empresariado pela dupla Jorge & Mateus.

Anaiza A cantora Anaiza lançou o projeto Storybook. Embalado pela música pop autoral, o clipe mescla elementos antigos e futuristas. A ideia por trás do vídeo é refletir a sonoridade vibrante da música, apresentando duas estéticas distintas que se complementam.

“Esse foi um projeto longo, durou muito tempo para ser feito. Comecei a escrever a letra e a melodia da música no meu quarto em 2022. Já tinha sonoridade, a vibe, as batidas, já conseguia imaginar a música completa na minha cabeça nesse dia”, conta Anaiza.

Lexa A cantora apresentou o audiovisula da faixa Tapa, em parceria com Grag Queen. A música pop foca na parte cenográfica e conta com um videoclipe repleto de vocais potentes, figurinos elaborados, sensualidade e muita dança.

Tapa faz parte do trabalho mais recente de Lexa, o EP Essa Fada – disponibilizado nas plataformas de áudio pela Som Livre em 15 de dezembro, no qual a artista se propôs a abrir mão das próprias amarras, se redescobrindo e conectando com novas oportunidades, em um ciclo de reinvenção.

João Bosco & Gabriel A dupla sertaneja chega com Trenzin, o primeiro lançamento do novo ano, que conta com participação especial do MC Jacaré. A música compõe o audiovisual DNA.

Vic Brow A cantora chega com o EP The Book Is On The Table, que conta com quatro músicas. Completamente inglês, o projeto conta com a participação de Gab Ferreira.

“O título do álbum vem de uma brincadeira de uma das frases mais clássicas que os brasileiros ouvem para aprender inglês. É um hiato entre meu primeiro álbum e a próxima sonoridade em português, um respiro em outro idioma entre esses dois momentos”, revela Vic Brow.

Xande O cantor e compositor Xande lança seu novo single Tão Longe. A música é uma declaração de amor e fé capaz de superar barreiras físicas, mesmo a distância entre duas cidades. A canção teve início com uma mensagem de texto recebida pelo artista durante um relacionamento Logo, se transformou em uma canção profunda sobre resiliência e amor.

DFONNSO O cantor DFONNSO lançou, nesta sexta-feira (19/1), a faixa Ostenta Amor. O single é o primeiro lançamento do ano e chega acompanhado de vídeo visualizer. A música é uma mensagem de esperança e positividade para uma geração que está cada vez mais preocupada com status social e julgamentos alheios.

Manola Manola segue as divulgações de seu primeiro EP, Passageiro. O projeto, que conta com 4 faixas inéditas, recebeu mais um registro audiovisual: Deixa, música que conta com colaboração do cantor e compositor Rodrigo Auad.

A música aborda os desafios de decidir se arriscar novamente em um relacionamento e questiona a autopreservação versus a entrega aos sentimentos pulsantes, é uma fusão de urban pop e promete provocar reflexões sobre a efemeridade das relações.