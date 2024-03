Buda e esposa combinaram traição no BBB? Camila Moura revela bastidor

Lucas Henrique, o Buda, e Camila Moura viraram assunto dentro e fora do BBB24 após o brother flertar com Giovanna Pitel no reality show. Alguns internautas, inclusive, apontaram que a “traição” teria sido armada entre o casal para angariar seguidores e, consequentemente, dinheiro.

No Twitter, a influencer Gabrielle Prado levantou a hipótese de uma armação, e quem não gostou nada foi Camila, que usou a rede social para rebater.

Cara, porque mulheres, fazem isso com outras mulheres? Pelo amor de deus! Parem de invalidar uma mulher, parem de invalidar minha dor, e minha tentativa de recomeçar! O que mais me dói são esses comentários, vindo de mulheres e pior ainda de mulheres que tem voz na internet. https://t.co/PnQDLbVb30

— Camila Moura (@camilamoura225) March 14, 2024

“Gente, não sei porque, mas acho que o Buda combinou isso com a esposa dele! Eu posso tá errada, mas eu sinto isso. Ela deve ter passado alguma dica no almoço do anjo que tava ruim aqui fora pra ele e eles já viram outras edições e combinaram isso”, disse a ex-De Férias com o Ex.

Camila compartilhou a publicação e criticou o posicionamento de Gabi Prado, além de afirmar que trabalhar foi a forma de fugir da dor pelas atitudes do marido dentro do programa.

“Cara, porque mulheres, fazem isso com outras mulheres? Pelo amor de deus! Parem de invalidar uma mulher, parem de invalidar minha dor, e minha tentativa de recomeçar! O que mais me dói são esses comentários, vindo de mulheres e pior ainda de mulheres que tem voz na internet”, disse Camila.

Ela ainda completou: “Deixando claro para todos, não tem nada de combinado, não tem teoria da conspiração, eu sou real aqui, vendo e lendo merdas e tomando remédios para passar por isso, e no meio dessa merda toda encontrei uma válvula de escape: TRABALHAR! Mas querem me ver na cama mesmo, sofrendo!”.

Camila Moura e Lucas Buda