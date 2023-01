BBB23: novo brother, Gabriel Santana viveu rapper Hungria em filme

Gabriel Santana foi confirmado no Camarote do BBB23. O ator, conhecido por trabalhos na TV Globo, como no remake da novela Pantanal, também participou da cinebiografia do rapper brasiliense Hungria. No lançamento da produção, em 2021, ele falou com o Metrópoles em entrevista exclusiva.

“É um filme muito importante, uma história linda, que mostra todos os tabus que Hungria quebrou ao longo da sua carreira. É importante para a cena do rap nacional e ainda mais para os jovens das periferias do Brasil”, ressaltou Gabriel Santana.

O ator Gabriel Santana tem 23 anos de idade e promete entregar muita pegação no reality showFoto: Divulgação

Gabriel Santana interpretará o rapper Hungria em filme sobre a infância do cantorReprodução

Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Cauê Campos) em Pantanal

Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Cauê Campos) em PantanalGlobo/Reprodução

Perfil do atorGabriel Santana tem 23 anos e é natural da capital de São Paulo. Começou a participar de comerciais aos dez anos e interpretou seu primeiro papel em uma telenovela infantil aos 13, quando ficou conhecido pelo público. Na TV Globo, participou da série Carcereiros (2017), de Malhação: Toda Forma de Amar (2019) e fez seu trabalho mais recente como o Renato no remake de Pantanal (2022).

Também tem trabalhos no cinema e no teatro. Fez muitos cursos na área e formou-se bacharel em Artes Cênicas. Este ano, completa dez anos de carreira. “Tenho muito orgulho da minha trajetória”, conta sobre o trabalho. Identifica-se não só como ator, mas sim artista, de forma mais ampla. Por ter escrito bastante, considera-se também poeta e tem vontade de ser roteirista. Arrisca cantar, dançar e tocar violão.

“Sou uma pessoa muito complexa. Sou o cara que você vai encontrar às seis da manhã em um bar, mas também sou o cara que vai ficar jogando RPG com os amigos nerds a noite inteira”, conta.