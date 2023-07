Cabelo da Barbie: Mega Hair Micro Emborrachada e laces inteligentes garantem o visual que é tendência

Com o iminente lançamento do filme da Barbie, a tendência do cabelo loiro platinado longo ganha impulso, impulsionada pela inovadora técnica de mega hair micro emborrachado

No acelerado e sempre mutável mundo da moda, as tendências vêm e vão com a mesma frequência das estações do ano. No entanto, a estética “Barbie Core” tem roubado os holofotes. Inspirada na boneca mais famosa do mundo, a Barbie, a tendência está ganhando terreno na indústria da beleza, principalmente com a proximidade do lançamento do filme que leva o nome da boneca, que acontece na quinta-feira, 20.

O icônico cabelo longo, liso e loiro platinado da Barbie, embora seja um desafio para conseguir naturalmente, é agora mais acessível graças ao Mega Hair Micro Emborrachado. Eliana Martins, especialista em alongamento capilar e proprietária do Salão Vitrine da Mulher, é a mente brilhante por trás dessa técnica revolucionária.

Eliana Martins destaca que Mega Hair Micro Emborrachada dá a liberdade capilar e a possibilidade de conquistar o visual da Barbie

Com a iminente chegada do lançamento de um novo filme da Barbie, a procura por cabelos loiros de grande comprimento tem crescido exponencialmente, tanto para o Mega Hair Micro Emborrachada quanto para as laces loiras. Também existem alternativas temporárias, como o alongamento com tic-tacs ou rabos de cavalo, que permitem que as mulheres experimentem diferentes estilos sem comprometer a saúde do cabelo. Como Eliana descreve, “É o que chamamos de liberdade capilar”, finalizou.

Eliana Martins comentou sobre o aumento da demanda: “A procura pelo visual Barbie Core tem sido incrível. Com o lançamento do filme, vemos um crescimento sem precedentes de clientes querendo adotar esse estilo. Nossa técnica de mega hair micro emborracha e as laces loiras são alternativas fantásticas para as mulheres realizarem a mudança de visual que desejam, sem agredir o cabelo natural”, disse uma das clientes do Salão Vitrine da Mulher, Ana Clara, que está ansiosa para aderir ao visual Barbie Core a tempo para a estreia do filme.

Ela compartilhou conosco sua perspectiva: “Sempre admirei o cabelo da Barbie, mas nunca achei que pudesse ter o mesmo look. Agora, graças ao mega hair micro emborrachado e às laces loiras, posso finalmente realizar esse sonho e me sentir confiante e empoderada para a estreia do filme”, explicou.

O Vitrine da Mulher

Comandado pelo casal Marcos e Eliana Martins, o Vitrine da Mulher é reconhecido pelo atendimento de qualidade e alto padrão. Na carteira de clientes passaram nomes como Marília Mendonça, Maiara e Maraísa; Naiara Azevedo; Joelma; MC Mirella, diversas ex-BBB entre outras famosas.

O centro de beleza tem duas unidades. A matriz fica em Goiânia e a segunda unidade está localizada dentro do Unique Medic e Spa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.