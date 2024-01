CAC que matou ex com 6 tiros teria fugido levando um fuzil e munições

Procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após assassinar a ex-companheira com seis tiros, Wesly Denny da Silva Melo, 29 anos, teria fugido carregando um fuzil municiado. O suspeito, que possui registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), executou Tainara Kellen Mesquita da Silva, 26, com um tiro no rosto, quatro nas costas e um nas nádegas. O crime ocorreu nessa quarta-feira (10/1), no Gama.

A coluna Na Mira apurou que Wesly usou uma pistola 9 mm no crime. A arma e o carro usado no crime foram apreendidos nesta quinta-feira (11/1), no Entorno. O homem tem 11 passagens pela polícia e é considerado foragido pela polícia. Um amigo do acusado contou que o ele guarda em casa um rifle e quatro pistolas.

A vítima atuava profissionalmente na área de estética, principalmente com alongamento de cílios, e foi morta na em frente da filha, de 5 anos, próximo ao salão de beleza onde trabalhava.

O crime ocorreu na Quadra 29 do Setor Leste do Gama. Tainara teria recebido uma mensagem do suspeito e, quando saiu do estabelecimento, foi surpreendida. A ocorrência – a primeira tipificada como feminicídio no DF em 2024 – é investigada pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama).

A mãe de Tainara esteve no local, passou mal e precisou ser levada pela irmã ao hospital. Ao Metrópoles uma vizinha contou que Tainara era uma mulher dedicada à família: “Era uma filha amorosa e uma mãe exemplar”.

Ainda de acordo com essa vizinha, que preferiu não se identificar, Tainara e o ex viviam terminando e se reconciliando. “Ele ameaçava ela demais, era muito possessivo”, contou.

Segundo apurado pelo Metrópoles, o nome de Wesly aparece em uma lista de inscrição de uma competição promovida por um clube de tiro de Brasília, em julho de 2023.

A lista de crimes praticados por ele inclui porte ilegal de arma, ameaças, vias de fato e desacato. Há, inclusive, duas ocorrências de violência doméstica contra outras mulheres.