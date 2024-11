O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta segunda-feira, 11, a criação de uma joint venture entre Eletrobras e Gosolar voltada à instalação e operação de usinas solares flutuantes em reservatórios de hidrelétricas.

+ Neoenergia e CCR fecham acordo de autoprodução de energia eólica

Segundo os documentos da operação, as empresas preveem a implementação de usinas fotovoltaicas flutuantes nas superfícies de reservatórios de hidrelétricas da Eletrobras, nos municípios de Sapucaia (RJ), Jequié (BA), Paulo Afonso (BA) e Sobradinho (BA).

A Gosolar é uma subsidiária do grupo Goener Participações que atua no mercado de geração distribuída de energia, que envolve a construção e operação de usinas de pequeno porte, com até 5 megawatts (MW) de potência.

O negócio foi aprovado sem restrições pelo órgão antitruste, que não revelou informações sobre o tamanho dos projetos ou investimentos a serem realizados pelas empresas.

O post Cade aprova joint venture entre Eletrobras e Gosolar para usinas solares flutuantes em reservatórios apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.