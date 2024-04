“Cadeia é coisa do teu pai”, diz Moro a Zeca Dirceu

Comentário foi feito em publicação do deputado do PT que falava sobre investigação que apura condutas ilícitas do ex-juiz na Lava Jato; Zeca é filho de Zé Dirceu, preso por corrupção

O senador Sergio Moro (esq.) respondeu à publicação do deputado federal Zeca Dirceu (dir.) Sergio Sérgio Lima/Poder360

PODER360 17.abr.2024 (quarta-feira) – 14h37



Em resposta a publicação do deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) no X (ex-Twitter), o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) afirmou que “cadeia é coisa” do pai do congressista, filho de Zé Dirceu, preso por corrupção.

O comentário foi feito depois que o deputado compartilhou uma reportagem sobre o relatório da CNJ (Corregedoria Nacional de Justiça), que indica que Moro, o deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) e a juíza federal afastada Gabriela Hardt agiram para desviar R$ 2,5 bilhões dos cofres brasileiros. “Cassação ou cadeia? Ou melhor, ambas as coisas”, escreveu Zeca Dirceu.

Segundo o relatório da CNJ, o dinheiro teria sido desviado com o intuito de criar uma fundação privada. A ação teria sido realizada de 2016 a 2019, no contexto da operação Lava Jato.

Zeca Dirceu é filho do ex-ministro José Dirceu, preso pela 1ª vez em 2013, depois de ter sido condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por corrupção ativa no caso do mensalão. O ex-ministro também foi preso em 2015, acusado na 17ª fase da Lava Jato de receber propina, e em 2018, depois de ter sua prisão determinada pela então juíza federal Gabriela Hardt.