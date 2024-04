Edu Guedes revela planos de casar com Ana Hickmann

Vem casório por aí! Edu Guedes revelou, durante entrevista ao TV Fama, que pretende pedir Ana Hickmann em casamento. O apresentador ainda deu alguns detalhes sobre o pedido.

“Vou fazer num lugar mais especial. Um dia vai acontecer, com certeza. A gente vai fazendo as coisas passo a passo. A gente demorou alguns meses para falar que realmente estava namorando. Ana tem um filho de 10 anos [Alezinho, com Alexandre Correa]. Eu tenho a Maria, com 15. Antes de mais nada, a gente tem que falar com a nossa família”, explicou.

Vale destacar que os apresentadores têm apoio da família no relacionamento, como contarem recentemente no YouTube. “Minha mãe, meu pai e meus irmãos sempre gostaram de você. Então todo mundo adorou. Todo mundo gosta da Ana, e não tem como não gostar dela”, iniciou o cozinheiro. “Você só tem qualidades. Tudo o que você faz, você faz bem feito. As pessoas não têm ideia o quanto a Ana trabalha e se dedica”, declarou.

Edu Guedes e Ana Hickmann

Edu Guedes se derrete por Ana Hickmann: “Sempre a seu lado” Instagram/Reprodução

Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann comemora o Dia do Beijo com Edu e divide opiniões Instagram/Reprodução

Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes fazem primeiro trabalho como casal Reprodução

Ana & Edu Guedes -236 (1)

Ana Hickmann e Edu Guedes fazem primeira aparição pública após assumirem o namoro Webert Belicio/AgNews

Ana Hickmann e Edu Guedes

João Bidu/ Reprodução

“Foi a Isabel, minha irmã caçula, quem deu meu telefone para o Edu, então ela foi supercupido. Ela superajudou”, iniciou a apresentadora. ” Fernanda, das três irmãs, é a mais durona, no começo ela fez até cara feia para o Edu, mas no intuito de me proteger, porque era tanta coisa acontecendo. Mas ela me falou algo no começo: ‘Minha irmã, ninguém tem que falar para você o que seu coração sente. Só você sabe o que é certo para você. Te falaram coisas durante muito tempo, e disseram o que você tinha que ser e fazer. Então agora só faz aquilo que te faz feliz, e se você está segura disso tudo’”, finalizou.