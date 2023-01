Câmara aprova decreto de intervenção federal na segurança do DF por unanimidade

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 9, o decreto presidencial editado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que prevê uma intervenção federal no Distrito Federal após os atos de vandalismo ocorridos em Brasília, no último domingo. O documento havia sido assinado pelo presidente após a Praça dos Três Poderes sofrer com ações de manifestantes violentos e precisava do aval do Legislativo. Ontem, os prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto sofreram depredações e as mobilias internas foram quebradas. Apreciado de maneira simbólica, os parlamentares já haviam firmado um acordo para que houvesse a aprovação sem objeções ou indicação de emendas. O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia Capelli, irá comandar a operação de intervenção. Inicialmente, a medida será válida até o dia 31 de janeiro. A atuação do governo federal se dará de maneira exclusiva na segurança pública e o decreto chancela a atuação das Forças Armadas na capital federal para a retomada da ordem pública. Agora, o texto seguirá para o Senado Federal para possível promulgação.

