Câmara dos Deputados é hackeada no X e diz que Moraes planeja golpe

Publicação no perfil da Câmara no X chama Moraes de “ditador” e diz que ministro planeja golpe com presidente Lula Sérgio Lima/Poder360 – 14.set.2023

Fabricio Julião 10.fev.2024 (sábado) – 12h19



A conta oficial da Câmara dos Deputados no X (antigo Twitter) foi hackeada na manhã deste sábado (10.fev.2024). Uma mensagem publicada por volta das 11h afirmou que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planejam um golpe de Estado.

O autor da publicação disse que “será caçado” e pediu para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), o pastor Silas Malafaia e o influenciador Monark repostarem o post. Leia abaixo:

“O ditador Alexandre de Moraes destrói a democracia. Estão planejando um golpe de Estado orquestrado pelo Alexandre e por Lula. Serei caçado, mas estou lutando contra”, escreveu o hacker.

A mensagem foi apagada do perfil da Câmara dos Depitados depois de ficar ao menos 10 minutos no ar.