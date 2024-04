Câmara dos EUA intima X a prestar informações sobre STF, e Musk diz que Moraes exige que rede social viole leis

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos solicitou ao antigo Twitter, agora conhecido como X, informações sobre as decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) do Brasil relacionadas à moderação de conteúdo. Isso foi divulgado pela rede social em um comunicado. O X afirma respondeu aos questionamentos, buscando cumprir suas obrigações de acordo com a legislação americana. Essa solicitação ocorre durante os confrontos entre o empresário Elon Musk, proprietário do X, e o ministro do STF Alexandre de Moraes. “As leis dos Estados Unidos impedem o X de participar em corrupção para violar as leis de outros países, que é o que Alexandre de Moraes exige que façamos”, postou Musk na rede social. O bilionário nascido na África do Sul defendeu o impeachment de Moraes e o chamou de “ditador” após ser incluído em um inquérito sobre atividades anti-democráticas online. Ele também ameaçou desrespeitar as decisões do STF.

