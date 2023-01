Câmeras e abordagens da PM: vice-governador de SP detalha medidas para acabar com a Cracolândia

Os últimos detalhes do plano para acabar com a Cracolândia foram fechados durante reunião no Palácio dos Bandeirantes. Participaram o governador Tarcísio de Freitas, o vice Felício Ramuth, responsável por coordenar os trabalhos, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, além e especialistas no assunto. O governador falou que a internação compulsória só será utilizada como último recurso pelas forças de segurança e que as outras formas de abordagem e acolhimento serão priorizadas. Os trabalhos seguirão quatro diretrizes: abordagem qualificada aos usuários por meio de profissionais especializados, oferta de linhas de cuidado para tratamento da dependência química e plena oferta de serviços públicos em todas as frentes de atuação por meio da utilização do cadastro único. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Felício Ramuth falou sobre as medidas, dando mais detalhes sobre a atuação do governo e das forças de segurança.

O vice-governador garantiu que a população verá, nos próximos meses, ações integradas entre Polícia Civil e Polícia Militar, citando inclusive a novidade de registro de ocorrências sem necessidade de levar o autor para a delegacia. “A Polícia Civil tem um departamento de investigação e tem trabalhado com este objetivo. No decorrer dos próximos dias e meses, vocês verão ações muito consistentes por parte da Polícia Civil e a integração com a Polícia Militar, incluindo uma iniciativa inédita: o registro de ocorrências para fins judiciais. A PM vai poder fazer abordagens e, nos crimes de menor potencial, fazer o registro de ocorrência no local, sem precisar levar o autor para a delegacia. Portanto, esse tipo de atividade fará com que os policiais possam atuar com mais eficiência. Para os que estão em benefício de pena, os registros de ocorrência podem levá-los de volta ao regime fechado”, afirmou Ramuth.

Outra novidade anunciada foi o pagamento de R$ 600 para quem abrigar moradores de rua, subindo para R$ 1.200 no caso de famílias. Ramuth explicou como funcionará o benefício. “São dois programas distintos, mas com objetivo próximo. Um é o Auxílio Reencontro, que tem como objetivo estimular famílias a receber pessoas que acabaram deixando o convívio com a própria família. Para isso, existe uma remuneração da prefeitura, sendo 10 mil ofertas desse tipo de atendimento com valor entre R$ 600 e R$ 1,2 mil se a família acolher outra que está na rua. Existe um segundo programa, que é o Aluguel Social, também de R$ 1,2 mil para aqueles que já estão em jornada de atendimento”, esclareceu o vice-governador.

Por fim, Ramuth falou sobre os investimentos em tecnologias, citando a instalação de câmeras de segurança na região central da cidade para auxiliar no combate ao tráfico e garantir o bem-estar da população. “Serão as 500 primeiras câmeras com inteligência a serem implantadas na cidade de São Paulo. A região central vai ter a maior concentração de câmeras com inteligência. Talvez até mais do que muitos países ou capitais. Serão 7,5 km² estabelecidos para implementar essas câmeras. Elas terão todos os tipos de inteligência para que possamos garantir mais segurança para quem frequenta a região central”, concluiu Ramuth.

Confira a reportagem e a entrevista completas:

*Com informações do repórter David de Tarso