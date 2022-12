Temporal provoca alagamento e morte em São Carlos

Nesta quarta-feira, 28, uma chuva torrencial atingiu a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, provocando uma morte e um cenário de caos. As chuvas se intensificaram durante a tarde e, segundo balanço da Defesa Civil, em apenas uma hora, choveu quase 90 mm, o equivalente a 90 litros de água por metro quadrado. Nas últimas 24 horas, foram quase 200 mm. A cidade sofreu com diversos pontos de alagamento. Na baixada do mercado municipal, no Centro, veículos foram arrastados pela correnteza. Uma concessionária de veículos também foi atingida. O vice-prefeito de São Carlos, Edson Ferraz, relatou o momento. “Nós pedimos para Cque a população nos ajude. A Defesa Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros estão trabalhando para restabelecer. Só temos que aguardar, pedir a Deus para que não tenhamos vítimas e esperar um pouco para ver e quantificar os estragos”, disse Ferraz. A rodovia São Carlos-Ribeirão Preto foi interditada no fim da manhã. A Polícia Rodoviária controlou o trânsito. Uma mulher foi arrastada pela enxurrada e foi encontrada morta embaixo de um veículo. A Prefeitura ainda contabiliza os prejuízos e não decidiu se irá decretar calamidade pública.

*Com informações do repórter Fabio Taconelli