Maíra Cardi se torna ré em mais uma ação por enganar seguidora

A coluna Fábia Oliveira não pretende soar como um disco arranhado, mas precisamos falar, novamente, de Maíra Cardi e da Cura Você Consultoria. É que a influenciadora e o seu curso estão respondendo a mais uma ação na Justiça.

Dessa vez, uma mulher, desempregada, processou a ex-BBB após ter se frustrado com as falsas promessas do curso vendido por ela. A autora não será identificada para sua preservação.

Nos documentos que tivemos acesso, com exclusividade, a mulher narrou que começou a seguir e a criar um vínculo com Maíra Cardi após a mesma compartilhar narrativas sobre abusos em relacionamentos, com as quais se identificou, bem como traições e dificuldades com o processo de perda de peso.

Maíra Cardi

Maíra Cardi Reprodução

Maíra Cardi e Thiago Nigro (1)

Thiago Nigro e Maíra Cardi

Thiago Nigro toma decisão drástica após treta sobre Maceió Instagram/Reprodução

Thiago Nigro e Maíra Cardi

Thiago Nigro e Maíra Cardi Reprodução/ Instagram

Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi causa polêmica ao afirmar que Maceió “não tem nada” Instagram/Reprodução

Maíra Cardi

Exclusivo: Maíra Cardi é condenada na Justiça após não pagar permuta Instagram/Reprodução

maira cardi_resized_compressed_compressed

Maíra Cardi Reprodução

Maíra-Cardi-Thiago-Nigro-Casamento

Maíra Cardi explica comunhão de bens em casamento com Thiago Nigro Reprodução/Instagram

Thiago Nigro e Maíra Cardi

Instagram/Reprodução

Maira Cardi

Maíra Cardi Instagram/Reprodução

Maíra Cardi

Maíra Cardi Reprodução

Maíra-Cardi-Seguidora-Thiago-Nigro

Maíra Cardi publica foto de Nigro no perfil da filha e rebate críticas Reprodução/Instagram

O grande problema começou em maio de 2021, quando a influenciadora lançou o tal programa de treinamento, cuja “missão” era instruir mulheres na habilidade de transformar suas dificuldades em prosperidade, ou seja, bufunfa. O retorno, segundo Cardi, viria de cara, logo no primeiro mês. E a história melhorava: não era necessário qualquer investimento suplementar. Até brindes eram prometidos.

Os ganhos prometidos poderiam variar entre R$ 250 e R$ 100 mil. A promessa era de uma parceria comercial, promissora e vantajosa.

Diante disso, a autora pagou R$ 996 e investiu no treinamento. Mas a história vocês já até sabem, não é?! Rapidamente ela teria percebido que o treinamento era um compilado de estratégias de marketing de afiliadas e as informações estavam todas na internet espalhadas de graça. Ela ainda falou que o conteúdo era superficial e mal elaborado.

Pois bem. Cá temos mais uma ação na Justiça envolvendo Maíra Cardi e o Cura Você. Exatos 917 dias se passaram entre as promessas feitas e a distribuição da ação, levando em conta os valores prometidos, a autora deixou de lucrar R$ 229.250.

No processo, ela pediu esse valor, mais o que pagou no curso, somados de R$ 66 mil de danos morais. Ao todo, o montante é de R$296.246.