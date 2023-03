Camilla de Lucas perde processo para loja e terá de pagar à Justiça

A influenciadora Camilla de Lucas perdeu na Justiça processo contra uma loja de roupas que processava desde 2021. A ex-BBB alegava que a loja de roupas femininas Dassi Boutique havia utilizado sua imagem de maneira indevida, com fins comerciais. A coluna LeoDias chegou a noticiar, com exclusividade, que De Lucas já tinha sofrido uma derrota significativa no citado processo.

Além de perder o processo, a influenciadora terá de pagar honorários ao advogado da loja e demais custos processuais com correções e juros desde 2021. O montante deverá custar por volta de R$ 3 mil para Camilla.

Camilla de Lucas

Camilla de Lucas mostra novo cãozinho

Camilla de Lucas

Mas a Globo voltou atrás e anunciou Ana Clara para o posto

Camilla de Lucas

Relembre o casoEm 2021, a loja Dassi Boutique fez uma publicação utilizando a imagem Camilla durante a participação da influenciadora no BBB21. O conteúdo era um vídeo de 2020, republicado pela própria loja, em que De Lucas aparecia comprando produtos da marca. Com isso, a influenciadora acusou a loja de se aproveitar de sua imagem com fins comerciais.

A Justiça julgou o argumento improcedente, uma vez que, além de ser um conteúdo republicado pela própria loja, a influenciadora não fez qualquer tipo de reclamação formal quando o conteúdo foi publicado originalmente em 2020.

