Caminhada de Conscientização ao Autismo ocorre no próximo sábado (01); saiba mais

No próximo sábado (01), a partir das 9 horas, a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas – por meio do Centro Especializado Em Reabilitação (CER IV) – participará da Caminhada de Conscientização ao Autismo, com concentração na Praça da Prefeitura.

O evento é uma parceria da unidade com a Família Autismo Teixeira de Freitas e Região, cujo tema é “Mais informação, menos preconceito. Incluir é participar”. No Brasil, estima-se que existam dois milhões de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, busca levar informação à população, reduzindo a discriminação e o preconceito contra pessoas autistas.

Informações sobre o evento

Dia: 01/04/2023 (sábado)

Horário: 9 horas

Concentração: Praça da Prefeitura – Avenida Marechal Castelo Branco, Centro

