Prefeitura realiza plantio de mudas nativas em nascente junto com idosos vinculados ao CRAS Vila Vargas

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoveu o 3º plantio de mudas nativas na nascente urbana do Loteamento Nanuque nesta quarta-feira (19), juntamente com os idosos vinculados ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Vila Vargas.

A ocasião foi um momento de aprendizado e sensibilização da comunidade sobre a importância de preservação dos recursos hídricos. O projeto de plantio faz parte da Campanha Acelerando Mudanças (cujo tema é “Seja a Mudança que você deseja ver no mundo!”), que busca medidas mitigadoras de redução das mudanças climáticas.

Trata-se de uma área de interesse coletivo que tem o intuito de impulsionar na sociedade o interesse socioambiental de preservação de área dos recursos hídricos, criando um laboratório de estudos; e a prática de educação ambiental. A importância de ter políticas públicas voltadas para ao idoso traz consigo a ideia de compartilhamento de responsabilidades com o envolvimento da família, da sociedade, da comunidade e do Estado.

