Caminhada de Conscientização ao Autismo em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

No último sábado (01), ocorreu a Caminhada de Conscientização ao Dia Mundial do Autismo em Teixeira de Freitas, com concentração na Praça da Prefeitura. Com a presença do prefeito Dr. Marcelo Belitardo e da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Penélope Belitardo, o evento foi realizado pela Família Autismo Teixeira de Freitas e Região, em parceria com o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), cujo tema foi “Mais informação, menos preconceito. Incluir é participar”.

Buscando levar informação à população, reduzindo a discriminação e o preconceito contra pessoas autistas, a caminhada reuniu pessoas como a Maria Glória Oliveira, avó do João Lucas, que tem o Transtorno do Espectro Autista (TEA): “convivo diariamente com meu neto, e é maravilhoso. Ele vai para a escola no turno vespertino; tem dias que está tranquilo mas tem dias que apronta. Assim como toda criança”, disse Glória.

Caminhada de Conscientização ao Autismo em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

A caminhada fez referência ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril e criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007. O Transtorno do Espectro Autista (TEA), de acordo com o Ministério da Saúde, é uma condição que afeta o neurodesenvolvimento do individuo, tendo como características manifestações comportamentais, desenvolvimento atípico e déficits na comunicação e interação social. Mesmo não havendo cura, seus sintomas podem ser suavizados por meio de tratamento clínico adequado.

Caminhada de Conscientização ao Autismo em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

O post Caminhada de Conscientização ao Dia Mundial do Autismo ocorreu no último sábado (01); confira apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.