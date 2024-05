Homem de 22 anos foi assassinado em Prado

Um homem de 22 anos foi assassinado nas primeiras horas deste sábado (04) de abril, na região do bairro Areia Preta no distrito de Cumuruxatiba no município de Prado.

Relatos de testemunhas, dão conta que dois indivíduos armados arrombaram a residência e perseguiram IGOR SANTOS COCHRAME DE AZEVEDO, ao lhe interceptar efetuaram uma sequência de disparos de arma de fogo calibre .380 e também 9mm, que lhe atingiu a região da cabeça e tórax.

A polícia militar da 88ª CIPM de Prado, que prontamente destinaram guarnições até a localidade. O cenário do crime de homicídio foi isolado.

Uma guia com o levantamento cadavérico foi autorizada pelo delegado Gilvan de Meireles Prates e o corpo de IGOR SANTOS COCHRAME DE AZEVEDO transferido para o IML.

A polícia civil ouviu testemunhas, onde deverá apurar a motivação e autoria do assassinato.