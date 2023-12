Ícone da bossa nova, Carlos Lyra morre aos 90 anos no RJ

O cantor e compositor Carlos Lyra morreu na madrugada deste sábado, 16, aos 90 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família do artista. Ele estava internado com quadro de febre desde quarta-feira, segundo informou a família. Nesta sexta-feira, 15, o quadro de saúde do cantor havia piorado. Autor de sucessos como ‘Coisa mais linda’, ‘Minha namorada’, ‘Primavera’, ‘Sabe você’ e ‘Você e eu’, Lyra foi um dos principais parceiro de Vinícius de Moraes e um dos grandes nomes da bossa nova. A causa da morte não foi confirmada. O corpo do compositor será creamdo, mas ainda não há informações sobre o velório. O melodista também foi um dos responsáveis por fundar o Centro Popular de Cultura, o CPC, da União Nacional dos Estudantes, em 1961. Ao lado de Vinícius de Moraes, criou “Marcha da quarta-feira de cinzas” (1963), “Minha namorada” (1964), Primavera (1964) e “Sabe você” (1964), além da faixa “Coisa mais linda”.

