Caminhão-tanque tomba, pega fogo e deixa motorista morto na Paraíba

Caminhão-tanque transportava combustível e tombou na BR-230, perto de Pombal, na Paraíba. Veículo pegou fogo e condutor morreu no local 25/02/2023 20:27, atualizado 25/02/2023 20:30

Reprodução

Um caminhão-tanque que transportava combustíveis pegou fogo na tarde deste sábado (25/2) em Pombal, na Paraíba. O motorista do veículo morreu no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio ocorreu após o caminhão tombar na rodovia.

O acidente aconteceu por volta das 16h40, no Km 426 da BR-230, no sentido da cidade de Pombal para Sousa.

